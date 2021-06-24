https://ria.ru/20210624/posol-1738383874.html

Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:10

2021-06-24T11:10

2021-06-24T16:57

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

юрий корчагин

риа новости

общество

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МАДРИД, 24 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил, что журналисты агентств РИА Новости и Sputnik предоставляют оперативную и объективную информацию для российской и зарубежной аудитории."Дипломаты посольства России в Испании - постоянные читатели материалов агентств РИА Новости и Sputnik. Отмечаем высокий профессионализм ваших журналистов. Оперативная, и главное, объективная информация помогает как российской, так и зарубежной аудитории ориентироваться в гуще событий", - сказал посол.Он добавил, что российские дипломаты высоко ценят отношения с "Россией сегодня" и могут назвать себя его партнерами, поскольку регулярно предоставляют корпунктам в Испании актуальную информацию. "Ваши сотрудники - желанные гости важнейших мероприятий российско-испанской повестки дня. Будем поддерживать и впредь наше взаимодействие", - добавил Корчагин.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

https://ria.ru/20210624/matvienko-1738378106.html

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Поздравление Посла России в Испании Юрия Корчагина Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро. 2021-06-24T11:10 true PT1M12S

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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", юрий корчагин, риа новости, общество