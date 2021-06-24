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Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:10
2021-06-24T16:57
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миа "россия сегодня"
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МАДРИД, 24 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил, что журналисты агентств РИА Новости и Sputnik предоставляют оперативную и объективную информацию для российской и зарубежной аудитории."Дипломаты посольства России в Испании - постоянные читатели материалов агентств РИА Новости и Sputnik. Отмечаем высокий профессионализм ваших журналистов. Оперативная, и главное, объективная информация помогает как российской, так и зарубежной аудитории ориентироваться в гуще событий", - сказал посол.Он добавил, что российские дипломаты высоко ценят отношения с "Россией сегодня" и могут назвать себя его партнерами, поскольку регулярно предоставляют корпунктам в Испании актуальную информацию. "Ваши сотрудники - желанные гости важнейших мероприятий российско-испанской повестки дня. Будем поддерживать и впредь наше взаимодействие", - добавил Корчагин.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html
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Поздравление Посла России в Испании Юрия Корчагина
Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", юрий корчагин, риа новости, общество
Посол России в Испании поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
11:10 24.06.2021 (обновлено: 16:57 24.06.2021)
 

Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил, что журналисты агентств РИА Новости и Sputnik предоставляют оперативную и объективную информацию для российской и зарубежной аудитории.
"Дипломаты посольства России в Испании - постоянные читатели материалов агентств РИА Новости и Sputnik. Отмечаем высокий профессионализм ваших журналистов. Оперативная, и главное, объективная информация помогает как российской, так и зарубежной аудитории ориентироваться в гуще событий", - сказал посол.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:05
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Он добавил, что российские дипломаты высоко ценят отношения с "Россией сегодня" и могут назвать себя его партнерами, поскольку регулярно предоставляют корпунктам в Испании актуальную информацию. "Ваши сотрудники - желанные гости важнейших мероприятий российско-испанской повестки дня. Будем поддерживать и впредь наше взаимодействие", - добавил Корчагин.
Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 10:41
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Юрий КорчагинРИА НовостиОбщество
 
 
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