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ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию
ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию - РИА Новости, 24.06.2021
ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Экспортные пошлины на металлы не окажут негативного влияния на конкуренцию на российском рынке, при этом будут способствовать корректировке цен, заявил глава... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:41
2021-06-24T18:41
россия
максим решетников
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экспортные пошлины на металлы не окажут негативного влияния на конкуренцию на российском рынке, при этом будут способствовать корректировке цен, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития РФ.Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в четверг поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт из России за пределы стран ЕАЭС черных и цветных металлов. Пошлины планируется ввести с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, за это время предполагается разработать постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете часть сверхприбыли металлургической отрасли."Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации, при этом будут способствовать обеспечению внутреннего спроса и корректировке цен", - сказал Шаскольский.Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что введение пошлин - необходимая мера. "Рассчитываем, что продлевать ее не придется, а дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоемких отраслей промышленности", - добавил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.Начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора подтвердил, что таможенная служба готова администрировать взимание указанных пошлин."Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания экономике, чтобы компании могли дальше выполнять свои обязательства при реализации проектов. В первую очередь это важно для своевременного ввода в строй социальных объектов", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.
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россия, максим решетников, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика
ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию
18:41 24.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

ФАС прокомментировала введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экспортные пошлины на металлы не окажут негативного влияния на конкуренцию на российском рынке, при этом будут способствовать корректировке цен, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в четверг поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт из России за пределы стран ЕАЭС черных и цветных металлов. Пошлины планируется ввести с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, за это время предполагается разработать постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете часть сверхприбыли металлургической отрасли.
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"Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации, при этом будут способствовать обеспечению внутреннего спроса и корректировке цен", - сказал Шаскольский.
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что введение пошлин - необходимая мера. "Рассчитываем, что продлевать ее не придется, а дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоемких отраслей промышленности", - добавил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.
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Начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора подтвердил, что таможенная служба готова администрировать взимание указанных пошлин.
"Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания экономике, чтобы компании могли дальше выполнять свои обязательства при реализации проектов. В первую очередь это важно для своевременного ввода в строй социальных объектов", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.
 
РоссияМаксим РешетниковЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
 
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