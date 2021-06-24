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Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию - РИА Новости, 24.06.2021
Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию
Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов надеется, что анонсированные правительством РФ меры по введению временных вывозных пошлин на РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:53
2021-06-24T20:37
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
алексей мордашов
россия
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов надеется, что анонсированные правительством РФ меры по введению временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы будут сбалансированными.Кабмин РФ в четверг на заседании одобрил идею введения с 1 августа до 31 декабря 2021 года экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы."Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие", - передают слова Мордашова в пресс-службе компании. Он также надеется, "что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний".Кроме того, совладелец одной из крупнейших металлургических компании России заявил, что зарубежные аналитики уже "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". "Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут", - добавил Мордашов.Он уточнил, что компания с пониманием относится к озабоченности правительства РФ ростом цен на продукцию черной металлургии.Ранее в четверг другие металлургические гиганты - "Евраз", ТМК, ЧМК - воздержались от комментариев.
https://ria.ru/20210604/mordashov-1735595561.html
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тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), алексей мордашов, россия, экономика
Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию
17:53 24.06.2021 (обновлено: 20:37 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Мордашов прокомментировал введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов надеется, что анонсированные правительством РФ меры по введению временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы будут сбалансированными.
Кабмин РФ в четверг на заседании одобрил идею введения с 1 августа до 31 декабря 2021 года экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.
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"Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие", - передают слова Мордашова в пресс-службе компании.
Он также надеется, "что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для российских металлургических компаний".
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Кроме того, совладелец одной из крупнейших металлургических компании России заявил, что зарубежные аналитики уже "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". "Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут", - добавил Мордашов.
Он уточнил, что компания с пониманием относится к озабоченности правительства РФ ростом цен на продукцию черной металлургии.
Ранее в четверг другие металлургические гиганты - "Евраз", ТМК, ЧМК - воздержались от комментариев.
 
ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)Алексей МордашовРоссияЭкономика
 
 
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