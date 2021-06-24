https://ria.ru/20210624/poshliny-1738422985.html

Минпромторг "вынужден согласиться" с пошлинами на экспорт металлов

Минпромторг "вынужден согласиться" с пошлинами на экспорт металлов - РИА Новости, 24.06.2021

Минпромторг "вынужден согласиться" с пошлинами на экспорт металлов

Минпромторг РФ "вынужден согласиться" с предложением о введении пошлин на экспорт из России продукции черной и цветной металлургии, сообщил министр... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

россия

максим решетников

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ "вынужден согласиться" с предложением о введении пошлин на экспорт из России продукции черной и цветной металлургии, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании правительства в четверг.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Пошлина будет состоять из базовой ставки в 15%, к которой будет добавляться специфическая составляющая. Минимальная специфическая ставка пошлины на медь составит 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля - 2,321 тысячи долларов за тонну, для алюминия - 254 доллара за тонну.По продукции черной металлургии, для окатышей и иной продукции с индикативной стоимостью до 400 долларов за тонну специфическая ставка составит минимум 54 доллара за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката - минимум 115 долларов за тонну, для холоднокатаного проката и проволоки индикативной стоимостью до 1,3 тысячи долларов за тонну - 133 доллара за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - 150 долларов за тонну."Мы вынуждены согласиться с предложениями коллег из Минэкономразвития с учетом того, что предложенное решение является временным", - сказал Мантуров. "У нас цены, действительно, выросли от 70% до 80% по многим позициям, кое-где - даже выше. Это действительно отражается на металлоемких отраслях потребления", - добавил он.Министр напомнил, что в начале года Россия вводила экспортные пошлины на вывоз лома черных металлов. "К сожалению, рынок металлопроката это в должной степени не охладило, поэтому нужны дополнительные меры", - отметил глава министерства."На самом деле, сценариев стабилизации ситуации достаточно много. Можно было, к примеру, пойти по пути Китая, который отменил возврат экспортного НДС, или ввести отдельные налоговые режимы на сверхдоходы для крупных корпораций, что в разное время делали США, Британия, Норвегия, ряд других стран. Но это нам кажется очень суровой инициативой с точки зрения потерь металлургов, и на порядок жестче предложения Минэкономразвития", - указал Мантуров.Он также отметил, что некоторые предприятия металлургической отрасли являются градообразующими, компании инвестируют средства в экологические проекты и модернизацию производства. "Поэтому предложение ввести вывозную пошлину на экспорт всей российской металлопродукции - это наиболее щадящая для отрасли мера. Важно, что это временная мера с коридором действия до конца декабря текущего года", - сказал глава Минпромторга."При этом, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), соглашаясь на такое решение, мы считаем необходимым целевым образом направлять - что Максим Геннадьевич (Решетников - ред.) собственно и предложил, - на поддержку металлоемких отраслей промышленности, в первую очередь, исполнителям гособоронзаказа - здесь мы не должны допустить срыва сроков выполнения и повышения цен, - но и ряд других отраслей, которые зависят от поставок металлургической продукции. Прошу учесть наши предложения при принятии окончательного решения", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20210624/poshliny-1738411291.html

https://realty.ria.ru/20210624/metall-1738419153.html

россия

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россия, максим решетников, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика