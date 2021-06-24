https://ria.ru/20210624/poshliny-1738411291.html

Белоусов не считает введение временных пошлин наказанием для металлургов

Белоусов не считает введение временных пошлин наказанием для металлургов - РИА Новости, 24.06.2021

Белоусов не считает введение временных пошлин наказанием для металлургов

Введение экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии не является наказанием для металлургов, это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка, РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:13

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введение экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии не является наказанием для металлургов, это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На совещании в четверг кабмин одобрил предложение профильных министерств о введении временных пошлин на экспорт продукции черной и цветной металлургии."Поэтому хочу подчеркнуть, что введение пошлин - это не наказание металлургов, тем более, что они несут на себе большую социальную и экологическую нагрузку. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках", - сказал Белоусов на совещании кабмина."По итогам этой работы, начиная с 2022 года, я предлагаю, что нам предстоит принять соответствующие системные уже налоговые более-менее постоянные решения по защите внутреннего рынка. То, что сейчас происходит, это может повторяться, и с высокой вероятностью сохранится еще как минимум в среднесрочной перспективе", - сказал Белоусов.При этом он подчеркнул, что этот комплекс мер должен учитывать итоги работы по корректировке цен и по инвестиционной активности металлургических компаний.

https://ria.ru/20210624/poshliny-1738409623.html

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россия, андрей белоусов, экономика