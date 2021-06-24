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В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию - РИА Новости, 24.06.2021
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:03
2021-06-24T13:09
россия
максим решетников
правительство рф
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию."Вопрос, который вы подняли сегодня, крайне важный и актуальный для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство", - сказал Мишустин на встрече кабмина, на котором был поднят этот вопрос.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.
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россия, максим решетников, правительство рф, михаил мишустин, экономика
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
13:03 24.06.2021 (обновлено: 13:09 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Мишустин поручил подготовить меры по введению экспортных пошлин на металлопродукцию

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.
"Вопрос, который вы подняли сегодня, крайне важный и актуальный для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство", - сказал Мишустин на встрече кабмина, на котором был поднят этот вопрос.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.
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