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В Новосибирске полицейский ограбил мужчину
В Новосибирске полицейский ограбил мужчину - РИА Новости, 24.06.2021
В Новосибирске полицейский ограбил мужчину
Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:27
2021-06-24T13:27
пожар на азс в новосибирске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
кировский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области."Установлено, что 20 июня в ночное время на улице Петухова в Кировском районе неизвестный мужчина, с применением физической силы и газового баллончика, завладел денежными средствами в сумме 4900 рублей, а также банковской картой у потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.В следственном управлении пояснили, что потерпевший обратился с заявлением о преступлении, а оперативные сотрудники полиции установили, что подозреваемый – их коллега. После установления этого факта дело было передано в следственные органы СК России по Новосибирской области."Сотрудник полиции допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.В свою очередь, в региональном главке МВД журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20210623/peterburg-1738215997.html
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россия
новосибирская область
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пожар на азс в новосибирске, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, кировский район, происшествия
В Новосибирске полицейский ограбил мужчину
13:27 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.
"Установлено, что 20 июня в ночное время на улице Петухова в Кировском районе неизвестный мужчина, с применением физической силы и газового баллончика, завладел денежными средствами в сумме 4900 рублей, а также банковской картой у потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.
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В следственном управлении пояснили, что потерпевший обратился с заявлением о преступлении, а оперативные сотрудники полиции установили, что подозреваемый – их коллега. После установления этого факта дело было передано в следственные органы СК России по Новосибирской области.
"Сотрудник полиции допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.
В свою очередь, в региональном главке МВД журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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