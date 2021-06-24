https://ria.ru/20210624/politseyskiy-1738415038.html

В Новосибирске полицейский ограбил мужчину

В Новосибирске полицейский ограбил мужчину - РИА Новости, 24.06.2021

В Новосибирске полицейский ограбил мужчину

Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:27

2021-06-24T13:27

2021-06-24T13:27

пожар на азс в новосибирске

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

кировский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Полицейский на улице в Новосибирске с применением силы и газового баллончика ограбил прохожего, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области."Установлено, что 20 июня в ночное время на улице Петухова в Кировском районе неизвестный мужчина, с применением физической силы и газового баллончика, завладел денежными средствами в сумме 4900 рублей, а также банковской картой у потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.В следственном управлении пояснили, что потерпевший обратился с заявлением о преступлении, а оперативные сотрудники полиции установили, что подозреваемый – их коллега. После установления этого факта дело было передано в следственные органы СК России по Новосибирской области."Сотрудник полиции допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщили в СК.В свою очередь, в региональном главке МВД журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210623/peterburg-1738215997.html

https://ria.ru/20210623/sud-1738207369.html

россия

новосибирская область

кировский район

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пожар на азс в новосибирске, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, кировский район, происшествия