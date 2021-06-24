https://ria.ru/20210624/pokushenie-1738365466.html

Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко

Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко

Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:31

2021-06-24T09:31

2021-06-24T09:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты.Он добавил, что в Белоруссии недавно был сорван сценарий "цветной революции", причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. "Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, николай патрушев, в мире