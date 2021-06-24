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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
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Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко
Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко
Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:31
2021-06-24T09:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты.Он добавил, что в Белоруссии недавно был сорван сценарий "цветной революции", причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. "Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.
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александр лукашенко, белоруссия, николай патрушев, в мире
Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко
09:31 24.06.2021 (обновлено: 09:52 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совбеза России прокомментировал сорванную попытку покушения на президента Белоруссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты.
"Примеры – перед глазами. На Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов – и сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии", - сказал Патрушев.
Он добавил, что в Белоруссии недавно был сорван сценарий "цветной революции", причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. "Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.
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