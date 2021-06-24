Патрушев: американские граждане готовили покушение на Лукашенко
09:31 24.06.2021 (обновлено: 09:52 24.06.2021)
Секретарь Совбеза России прокомментировал сорванную попытку покушения на президента Белоруссии
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю и предпринимают вылазки в соседние государства, заявил в четверг на девятой Московской конференции по международной безопасности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты.
"Примеры – перед глазами. На Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов – и сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии", - сказал Патрушев.
Он добавил, что в Белоруссии недавно был сорван сценарий "цветной революции", причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. "Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.