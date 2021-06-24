https://ria.ru/20210624/poklonskaya-1738426352.html

Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской

Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской - РИА Новости, 24.06.2021

Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской

Будущая работа депутата ГД Натальи Поклонской будет логическим продолжением работы в международном комитете Госдумы, заявил глава комитета Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:09

2021-06-24T14:09

2021-06-24T15:02

россия

леонид слуцкий (политик)

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Будущая работа депутата ГД Натальи Поклонской будет логическим продолжением работы в международном комитете Госдумы, заявил глава комитета Леонид Слуцкий."Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа - логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам… Она работала в комитете эффективно, это касалось, прежде всего, обучения новому делу. Она тесно взаимодействовала с МИД. Сегодняшняя Поклонская нашла себя и эффективно работала в комитете. Более точно пока говорить не буду", - сказал Слуцкий на пресс-конференции по итогам работы ГД VII созыва.По его словам, сотрудничество с Поклонской не прервется, "даже если она будет на другой работе". "Давайте пожелаем ей, человеку незаурядному, безусловно, патриоту России, успехов на будущем серьезном поприще. Моя оценка ее работы в комитете, безусловно, положительна", - добавил депутат.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/poklonskaya-1736835551.html

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736829398.html

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россия, леонид слуцкий (политик), наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика