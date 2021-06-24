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https://ria.ru/20210624/poklonskaya-1738426352.html
Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской
Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской - РИА Новости, 24.06.2021
Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской
Будущая работа депутата ГД Натальи Поклонской будет логическим продолжением работы в международном комитете Госдумы, заявил глава комитета Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:09
2021-06-24T15:02
россия
леонид слуцкий (политик)
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Будущая работа депутата ГД Натальи Поклонской будет логическим продолжением работы в международном комитете Госдумы, заявил глава комитета Леонид Слуцкий."Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа - логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам… Она работала в комитете эффективно, это касалось, прежде всего, обучения новому делу. Она тесно взаимодействовала с МИД. Сегодняшняя Поклонская нашла себя и эффективно работала в комитете. Более точно пока говорить не буду", - сказал Слуцкий на пресс-конференции по итогам работы ГД VII созыва.По его словам, сотрудничество с Поклонской не прервется, "даже если она будет на другой работе". "Давайте пожелаем ей, человеку незаурядному, безусловно, патриоту России, успехов на будущем серьезном поприще. Моя оценка ее работы в комитете, безусловно, положительна", - добавил депутат.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/poklonskaya-1736835551.html
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россия, леонид слуцкий (политик), наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика
Слуцкий рассказал о новой работе Поклонской
14:09 24.06.2021 (обновлено: 15:02 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Слуцкий заявил, что новая работа Поклонской будет связана с международным комитетом Госдумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Будущая работа депутата ГД Натальи Поклонской будет логическим продолжением работы в международном комитете Госдумы, заявил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа - логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам… Она работала в комитете эффективно, это касалось, прежде всего, обучения новому делу. Она тесно взаимодействовала с МИД. Сегодняшняя Поклонская нашла себя и эффективно работала в комитете. Более точно пока говорить не буду", - сказал Слуцкий на пресс-конференции по итогам работы ГД VII созыва.
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По его словам, сотрудничество с Поклонской не прервется, "даже если она будет на другой работе". "Давайте пожелаем ей, человеку незаурядному, безусловно, патриоту России, успехов на будущем серьезном поприще. Моя оценка ее работы в комитете, безусловно, положительна", - добавил депутат.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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