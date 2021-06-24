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В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО

В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО - РИА Новости, 24.06.2021

В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО

Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T00:11

2021-06-24T00:11

2021-06-24T07:33

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, если в центре Европейской России антициклон смещается медленно, то на Северо-Западе этот процесс уже заметен.Однако жителям центра Европейской России ждать снижения температуры не следует."До конца недели такая высокая температура - 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь... Температура в воскресенье будет 32-33 градуса, но все-таки не 34-36 градусов", - сообщил он.В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается 30-32 градуса. "Все равно на 5-6 градусов выше нормы, но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается", - заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20210621/zhara-1737834384.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество