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В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО
В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО - РИА Новости, 24.06.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО
Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T00:11
2021-06-24T07:33
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, если в центре Европейской России антициклон смещается медленно, то на Северо-Западе этот процесс уже заметен.Однако жителям центра Европейской России ждать снижения температуры не следует."До конца недели такая высокая температура - 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь... Температура в воскресенье будет 32-33 градуса, но все-таки не 34-36 градусов", - сообщил он.В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается 30-32 градуса. "Все равно на 5-6 градусов выше нормы, но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается", - заключил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары в ЦФО
00:11 24.06.2021 (обновлено: 07:33 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в парке
Женщина в парке - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Научный глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал небольшое понижение температуры в ЦФО

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, если в центре Европейской России антициклон смещается медленно, то на Северо-Западе этот процесс уже заметен.

"Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет 26-30 градусов, сразу понижение на 7-8 градусов. К пятнице - уже более облачная погода и осадки", - сказал Вильфанд.

Однако жителям центра Европейской России ждать снижения температуры не следует.
"До конца недели такая высокая температура - 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь... Температура в воскресенье будет 32-33 градуса, но все-таки не 34-36 градусов", - сообщил он.
В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается 30-32 градуса. "Все равно на 5-6 градусов выше нормы, но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается", - заключил Вильфанд.
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