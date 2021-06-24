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Сбер Управление Активами победил в конкурсе НАУФОР

Сбер Управление Активами победил в конкурсе НАУФОР - РИА Новости, 24.06.2021

Сбер Управление Активами победил в конкурсе НАУФОР

Сбер Управление Активами стал победителем премии НАУФОР в номинации "Управляющий для розничных инвесторов". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:15

2021-06-24T14:15

2021-06-24T14:15

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МОСКВА, 24 июн - Сбер Управление Активами. Сбер Управление Активами стал победителем премии НАУФОР в номинации "Управляющий для розничных инвесторов".Сегодня объявлены результаты ежегодного конкурса "Элита фондового рынка" по итогам 2020 года. Сбер Управление Активами признан лучшей управляющей компанией для розничных инвесторов. Организатор конкурса - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Признание компании обусловлено результатами работы. По итогам 2020 года количество розничных клиентов Сбер Управление Активами удвоилось - с 240 тыс. до 420 тыс., а объем их средств, находящихся под управлением, вырос на 30%, достигнув отметки в 500 млрд рублей.Помимо этого, Сбер Управление Активами второй год подряд уверенно сохраняет лидерство среди управляющих компаний по объему активов под управлением. За 2020 год объем активов вырос на 20% ― до 1,3 трлн рублей.В 2020 году значительно вырос объем инвестиций в биржевые и открытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами ― на 80% по сравнению в 2019 годом и составил 49 млрд. рублей. Компании в настоящий момент принадлежит самая большая доля рынка в сегменте открытых и биржевых ПИФов ― 26,1%.Также по итогам 2020 года компания возглавила рейтинг Московской Биржи по числу открытых ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) в управляющих компаниях: на 1 января 2021 года их число составило 213,4 тысяч, это 60% от общего объема ИИС в стране."Мы очень ценим признание профессионального сообщества и особенно отрадно стать победителями в номинации "Управляющий для розничных инвесторов", так как эта категория клиентов играет наиболее заметную роль на инвестиционном рынке. За последний год наша компания ощутимо выросла несмотря на кризисные явления на фондовых рынках. Мы предложили ряд абсолютно новых финансовых продуктов для России, активно развивали онлайн-сервисы, сделали более доступными и понятными валютные продукты для массовых инвесторов. В результате по итогам 2020 года получили значительный прирост и по числу клиентов, и по объему активов в управлении. Мы продолжим держать курс на лидерство рынка коллективных инвестиций и высокое качество оказываемых услуг".Пресс-служба media@sberbank.ruПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.Общий объем активов под управлением компаний бизнеса Сбер Управление активами по данным АО "Эксперт РА" на 31.12.2020.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы