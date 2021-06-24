https://ria.ru/20210624/peregovory-1738464260.html

МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате"

МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате" - РИА Новости, 24.06.2021

МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате"

Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" пройдет 7-8 июля в Нур-Султане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:46

2021-06-24T16:46

2021-06-24T17:06

война в сирии

нур-султан

мид казахстана

сирия

в мире

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АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" пройдет 7-8 июля в Нур-Султане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана."Седьмого-восьмого июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики.По данным ведомства, в первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и пленарное заседание."В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая, международное гуманитарное содействие Сирии, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства."На полях 16-й встречи в астанинском формате запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК (Международного комитета Красного креста - ред.)", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

https://ria.ru/20210216/peregovory-1597530205.html

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нур-султан, мид казахстана, сирия, в мире