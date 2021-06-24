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МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате"
МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате" - РИА Новости, 24.06.2021
МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате"
Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" пройдет 7-8 июля в Нур-Султане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:46
2021-06-24T16:46
2021-06-24T17:06
война в сирии
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сирия
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АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" пройдет 7-8 июля в Нур-Султане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана."Седьмого-восьмого июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики.По данным ведомства, в первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и пленарное заседание."В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая, международное гуманитарное содействие Сирии, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства."На полях 16-й встречи в астанинском формате запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК (Международного комитета Красного креста - ред.)", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
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нур-султан, мид казахстана, сирия, в мире
МИД Казахстана уточнил даты переговоров по Сирии в "астанинском формате"
16:46 24.06.2021 (обновлено: 17:06 24.06.2021)
МИД Казахстана уточнил, что переговоры по Сирии в "астанинском формате" пройдут 7-8 июля
АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости.
Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" пройдет 7-8 июля в Нур-Султане
, сообщила пресс-служба МИД Казахстана
.
"Седьмого-восьмого июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-я Международная встреча высокого уровня по Сирии
в астанинском формате", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики.
"Во встрече планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака", - сообщает МИД Казахстана.
По данным ведомства, в первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и пленарное заседание.
"В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая, международное гуманитарное содействие Сирии, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
"На полях 16-й встречи в астанинском формате запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК (Международного комитета Красного креста - ред.)", - говорится в сообщении МИД Казахстана.