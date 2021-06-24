https://ria.ru/20210624/pandemiya-1738480101.html

Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам

Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам - РИА Новости, 24.06.2021

Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам

Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:50

2021-06-24T17:50

2021-06-24T17:50

распространение коронавируса

всемирная торговая организация (вто)

экономика

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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет восстановлению экономики после COVID, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала."Я хочу отметить, что женщины пострадали от пандемии в непропорционально большей степени. Они чрезмерно представлены в таких секторах, как питание, услуги, розничная торговля и туризм, и, как правило, несут большую нагрузку в части неоплачиваемой работы по дому", - сказала Оконджо-Ивеала в ходе онлайн-саммита, организованного Коалицией предприятий сферы услуг (CSI).По мнению главы ВТО, предоставление женщинам возможности вернуться к работе и оснащение принадлежащих женщинам предприятий инструментами, необходимыми для подключения к национальным, региональным и глобальным цепочкам поставок, будут способствовать "более инклюзивному восстановлению" экономики. Как добавила Оконджо-Ивеала, в этом году у государств есть возможность определить будущее направление постковидной глобальной экономики.

https://ria.ru/20210311/diskriminatsiya-1600741477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), экономика