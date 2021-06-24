Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/pandemiya-1738480101.html
Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам
Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам - РИА Новости, 24.06.2021
Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам
Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:50
2021-06-24T17:50
распространение коронавируса
всемирная торговая организация (вто)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152364/10/1523641057_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_7ce816792a3ed30ca0859ded0d116d0b.jpg
ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет восстановлению экономики после COVID, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала."Я хочу отметить, что женщины пострадали от пандемии в непропорционально большей степени. Они чрезмерно представлены в таких секторах, как питание, услуги, розничная торговля и туризм, и, как правило, несут большую нагрузку в части неоплачиваемой работы по дому", - сказала Оконджо-Ивеала в ходе онлайн-саммита, организованного Коалицией предприятий сферы услуг (CSI).По мнению главы ВТО, предоставление женщинам возможности вернуться к работе и оснащение принадлежащих женщинам предприятий инструментами, необходимыми для подключения к национальным, региональным и глобальным цепочкам поставок, будут способствовать "более инклюзивному восстановлению" экономики. Как добавила Оконджо-Ивеала, в этом году у государств есть возможность определить будущее направление постковидной глобальной экономики.
https://ria.ru/20210311/diskriminatsiya-1600741477.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152364/10/1523641057_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_134e02b4afbf9421ac4006ef17f0e2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирная торговая организация (вто), экономика
Глава ВТО заявила, что пандемия значительно сильнее ударила по женщинам
17:50 24.06.2021
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini

Глава ВТО заявила, что пандемия непропорционально сильнее ударила по женщинам

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет восстановлению экономики после COVID, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:29
Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова
"Я хочу отметить, что женщины пострадали от пандемии в непропорционально большей степени. Они чрезмерно представлены в таких секторах, как питание, услуги, розничная торговля и туризм, и, как правило, несут большую нагрузку в части неоплачиваемой работы по дому", - сказала Оконджо-Ивеала в ходе онлайн-саммита, организованного Коалицией предприятий сферы услуг (CSI).
По мнению главы ВТО, предоставление женщинам возможности вернуться к работе и оснащение принадлежащих женщинам предприятий инструментами, необходимыми для подключения к национальным, региональным и глобальным цепочкам поставок, будут способствовать "более инклюзивному восстановлению" экономики. Как добавила Оконджо-Ивеала, в этом году у государств есть возможность определить будущее направление постковидной глобальной экономики.
 
Распространение коронавирусаВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
Лента новостейМолния