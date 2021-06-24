https://ria.ru/20210624/oruzhie-1738501346.html

В Америке назвали "совершенное" российское оружие

В Америке назвали "совершенное" российское оружие - РИА Новости, 24.06.2021

В Америке назвали "совершенное" российское оружие

Снайперская винтовка Драгунова представляет собой совершенное российское оружие, не требующее серьезных изменений, написал военный специалист Питер Сичиу для... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:13

2021-06-24T20:13

2021-06-24T20:13

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Снайперская винтовка Драгунова представляет собой совершенное российское оружие, не требующее серьезных изменений, написал военный специалист Питер Сичиу для портала 19FortyFive.По мнению обозревателя, ее главное достоинство — простота ее конструкции, благодаря чему оружие легко использовать, обслуживать и ремонтировать.В материале отмечается, что технически оружие, разработанное Драгуновым, нельзя отнести к снайперским винтовкам. Несмотря на это, автор подчеркнул, что даже при минимальной подготовке солдат наличие СВД в отряде дает существенное преимущество.По словам Сичиу, винтовка отлично подходит российской армии. Специалист также упомянул одну из ее модификаций под названием СДВМ с улучшенным дульным устройством и усовершенствованной эргономикой. По его словам, "трудно улучшить совершенство".В феврале этого года стало известно, что концерн "Калашников" по требованиям Минобороны России доработал снайперскую винтовку Чукавина, которая должна заменить в российской армии снайперскую винтовку Драгунова. Сообщалось, что оружие продолжает проходить госиспытания.

https://ria.ru/20210603/uzhas-1735499192.html

https://ria.ru/20210531/oruzhie-1734907692.html

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россия, сша, технологии, в мире