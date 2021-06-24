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МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем

МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем

По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:54

2021-06-24T13:54

2021-06-24T14:00

николай евменов

минобороны великобритании

су-24м

черное море

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

доминик рааб

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великобритания

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters.Он также добавил, что российская версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.В свою очередь, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал произошедшее наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей во время инцидента, а также отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.

https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html

черное море

россия

великобритания

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николай евменов, минобороны великобритании, су-24м, черное море, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, совет безопасности оон, великобритания