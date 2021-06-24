МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем
13:54 24.06.2021 (обновлено: 14:00 24.06.2021)
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Глава МИД Британии Доминик Рааб отверг российскую версию инцидента с эсминцем Defender
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters.
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", – сообщил британский министр.
Он также добавил, что российская версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".
Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
В свою очередь, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал произошедшее наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей во время инцидента, а также отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.
Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.