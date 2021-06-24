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МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем
МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем
По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:54
2021-06-24T14:00
николай евменов
минобороны великобритании
су-24м
черное море
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
доминик рааб
совет безопасности оон
великобритания
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters.Он также добавил, что российская версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.В свою очередь, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал произошедшее наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей во время инцидента, а также отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
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николай евменов, минобороны великобритании, су-24м, черное море, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, совет безопасности оон, великобритания
МИД Британии отверг российскую версию инцидента с эсминцем
13:54 24.06.2021 (обновлено: 14:00 24.06.2021)
 
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Johanna Geron, Pool

Глава МИД Британии Доминик Рааб отверг российскую версию инцидента с эсминцем Defender

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. По эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, утверждает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова передает агентство Reuters.
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", – сообщил британский министр.
Он также добавил, что российская версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".
Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
Российский самолет Су-24 пролетает рядом с эсминцем Defender Королевских ВМС Великобритании. Кадр из видео
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Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
В свою очередь, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал произошедшее наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей во время инцидента, а также отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.
Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту эскадренного миноносца военно-морских сил Великобритании Defender, заявил, что корабль преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
 
Николай ЕвменовМинобороны ВеликобританииСу-24МЧерное мореИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДоминик РаабСовет Безопасности ООНВеликобритания
 
 
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