https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html

Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021

Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:28

2021-06-24T13:28

2021-06-24T13:28

коронавирус в россии

одноклассники

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания, факты о вакцинах и прививочной программе. Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавируса, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку. Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью "Я вакцинирован от COVID-19", которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Она находится в приложении "Волшебные рамки", в разделе "Вместе против вируса".Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении COVID-19, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.

https://ria.ru/20210622/odnoklassniki-1738058569.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, одноклассники