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Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации 
Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации  - РИА Новости, 24.06.2021
Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации 
Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:28
2021-06-24T13:28
коронавирус в россии
одноклассники
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания, факты о вакцинах и прививочной программе. Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавируса, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку. Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью "Я вакцинирован от COVID-19", которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Она находится в приложении "Волшебные рамки", в разделе "Вместе против вируса".Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении COVID-19, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.
https://ria.ru/20210622/odnoklassniki-1738058569.html
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коронавирус в россии, одноклассники

Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации 

13:28 24.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания, факты о вакцинах и прививочной программе.
Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавируса, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.
Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью "Я вакцинирован от COVID-19", которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Она находится в приложении "Волшебные рамки", в разделе "Вместе против вируса".
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:32
Одноклассники запустили акцию ко Дню памяти и скорби
Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении COVID-19, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.
 
Коронавирус в РоссииОдноклассники
 
 
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