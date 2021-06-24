https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html
Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации
Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021
Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации
Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:28
2021-06-24T13:28
2021-06-24T13:28
коронавирус в россии
одноклассники
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одноклассники запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Роспотребнадзора. С ее помощью пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания, факты о вакцинах и прививочной программе. Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, как обезопасить себя от коронавируса, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку. Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью "Я вакцинирован от COVID-19", которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Она находится в приложении "Волшебные рамки", в разделе "Вместе против вируса".Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении COVID-19, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения России.
https://ria.ru/20210622/odnoklassniki-1738058569.html
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коронавирус в россии, одноклассники