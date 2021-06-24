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Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука
Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука - РИА Новости, 24.06.2021
Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука
Украинские правоохранители в четверг пришли с обысками в партийный офис "Оппозиционной платформы – за жизнь", а также к соратникам и теще депутата Верховной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:31
2021-06-24T10:31
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
верховная рада украины
владимир зеленский
в мире
политика
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители в четверг пришли с обысками в партийный офис "Оппозиционной платформы – за жизнь", а также к соратникам и теще депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин.Действия правоохранителей парламентарий называет попыткой запугать Медведчука и членов его семьи."Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - добавил Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20210609/napadenie-1736280346.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, в мире, политика
Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука
10:31 24.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Депутат Рады Кузьмин заявил об обысках у тещи Медведчука

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители в четверг пришли с обысками в партийный офис "Оппозиционной платформы – за жизнь", а также к соратникам и теще депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Действия правоохранителей парламентарий называет попыткой запугать Медведчука и членов его семьи.
"Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - добавил Кузьмин.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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В Мариуполе напали на офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреПолитика
 
 
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