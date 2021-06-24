https://ria.ru/20210624/obyski-1738376308.html

Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука

Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука - РИА Новости, 24.06.2021

Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука

Украинские правоохранители в четверг пришли с обысками в партийный офис "Оппозиционной платформы – за жизнь", а также к соратникам и теще депутата Верховной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:31

2021-06-24T10:31

2021-06-24T10:31

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

верховная рада украины

владимир зеленский

в мире

политика

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители в четверг пришли с обысками в партийный офис "Оппозиционной платформы – за жизнь", а также к соратникам и теще депутата Верховной рады Виктора Медведчука, сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин.Действия правоохранителей парламентарий называет попыткой запугать Медведчука и членов его семьи."Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - добавил Кузьмин.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210609/napadenie-1736280346.html

https://ria.ru/20210608/proslushka-1736121522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , верховная рада украины, владимир зеленский, в мире, политика