https://ria.ru/20210624/novosibirsk-1738389114.html

Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске

Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске - РИА Новости, 24.06.2021

Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске

Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:36

2021-06-24T11:36

2021-06-24T11:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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общество

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области.В четверг в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых машины скорой помощи в большом количестве скопились на территории больницы скорой медицинской помощи №2."Скопление машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи №2 связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. 23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса", - говорится в комментарии облминздрава.В министерстве отметили, что всего в течение последних суток в стационар обратились 189 человек. В приемном покое больницы работали сразу 13 врачей. После дообследования госпитализация потребовалась менее 50% обратившихся.Как сообщалось, в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса власти Новосибирской области приняли решение продлить режим ограничений до 30 сентября. Кроме того, с 1 июля в регионе ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали, всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия – не более 50% от общей вместимости зала. Участники соревнований будут допущены к ним при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20201005/ochered-1578210385.html

https://ria.ru/20200728/1575053255.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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