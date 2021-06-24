Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске госпитализацией пациентов с пневмонией
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области.
В четверг в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых машины скорой помощи в большом количестве скопились на территории больницы скорой медицинской помощи №2.
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"Скопление машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи №2 связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. 23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса", - говорится в комментарии облминздрава.
В министерстве отметили, что всего в течение последних суток в стационар обратились 189 человек. В приемном покое больницы работали сразу 13 врачей. После дообследования госпитализация потребовалась менее 50% обратившихся.
Как сообщалось, в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса власти Новосибирской области приняли решение продлить режим ограничений до 30 сентября. Кроме того, с 1 июля в регионе ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали, всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия – не более 50% от общей вместимости зала. Участники соревнований будут допущены к ним при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.