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Распространение коронавируса
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Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске
Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске - РИА Новости, 24.06.2021
Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске
Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:36
2021-06-24T11:36
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области.В четверг в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых машины скорой помощи в большом количестве скопились на территории больницы скорой медицинской помощи №2."Скопление машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи №2 связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. 23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса", - говорится в комментарии облминздрава.В министерстве отметили, что всего в течение последних суток в стационар обратились 189 человек. В приемном покое больницы работали сразу 13 врачей. После дообследования госпитализация потребовалась менее 50% обратившихся.Как сообщалось, в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса власти Новосибирской области приняли решение продлить режим ограничений до 30 сентября. Кроме того, с 1 июля в регионе ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали, всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия – не более 50% от общей вместимости зала. Участники соревнований будут допущены к ним при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
https://ria.ru/20201005/ochered-1578210385.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, общество
Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске
11:36 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Минздрав объяснил очередь из скорых в Новосибирске госпитализацией пациентов с пневмонией

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Скопление машин скорой помощи у больницы в Новосибирске связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, сообщает минздрав области.
В четверг в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых машины скорой помощи в большом количестве скопились на территории больницы скорой медицинской помощи №2.
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"Скопление машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи №2 связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. 23 июня больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с симптомами пневмонии и коронавируса", - говорится в комментарии облминздрава.
В министерстве отметили, что всего в течение последних суток в стационар обратились 189 человек. В приемном покое больницы работали сразу 13 врачей. После дообследования госпитализация потребовалась менее 50% обратившихся.
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Как сообщалось, в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса власти Новосибирской области приняли решение продлить режим ограничений до 30 сентября. Кроме того, с 1 июля в регионе ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали, всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия – не более 50% от общей вместимости зала. Участники соревнований будут допущены к ним при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
 
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