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Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе - РИА Новости, 24.06.2021
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:17
ставрополь
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что сотрудники казачьего патруля конфликтуют с велосипедистами. Один из казаков отбирает велосипед и, нецензурно выражаясь, наносит несколько ударов молодому человеку."По данному факту участковым уполномоченным отдела №2 городского УВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.
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ставрополь, происшествия
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
12:17 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что сотрудники казачьего патруля конфликтуют с велосипедистами. Один из казаков отбирает велосипед и, нецензурно выражаясь, наносит несколько ударов молодому человеку.
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"По данному факту участковым уполномоченным отдела №2 городского УВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.
 
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