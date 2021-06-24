https://ria.ru/20210624/napadenie-1738398231.html
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе - РИА Новости, 24.06.2021
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:17
2021-06-24T12:17
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что сотрудники казачьего патруля конфликтуют с велосипедистами. Один из казаков отбирает велосипед и, нецензурно выражаясь, наносит несколько ударов молодому человеку."По данному факту участковым уполномоченным отдела №2 городского УВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20210622/prigovor-1738158894.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, происшествия
Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе
, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что сотрудники казачьего патруля конфликтуют с велосипедистами. Один из казаков отбирает велосипед и, нецензурно выражаясь, наносит несколько ударов молодому человеку.
"По данному факту участковым уполномоченным отдела №2 городского УВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.