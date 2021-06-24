https://ria.ru/20210624/napadenie-1738398231.html

Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе

Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе - РИА Новости, 24.06.2021

Полиция проверяет факт нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:17

2021-06-24T12:17

2021-06-24T12:17

ставрополь

происшествия

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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения казаков на велосипедистов в Ставрополе, видео которого попало в соцсети, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что сотрудники казачьего патруля конфликтуют с велосипедистами. Один из казаков отбирает велосипед и, нецензурно выражаясь, наносит несколько ударов молодому человеку."По данному факту участковым уполномоченным отдела №2 городского УВД проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проверки действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20210622/prigovor-1738158894.html

ставрополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополь, происшествия