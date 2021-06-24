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Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье
Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье - РИА Новости, 24.06.2021
Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность иметь детей. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:52
2021-06-24T11:52
2021-06-24T11:52
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность иметь детей. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".По мнению специалиста, многие россияне скептически настроены по отношению к вакцинации от коронавируса из-за опасений о последствиях для здоровья в будущем. В частности, это касается возможности зачать ребенка. Он пояснил, что вакцина не представляет опасности ни для женщин, ни для мужчин. В России за последний месяц ухудшилась ситуация с COVID-19. Во всех регионах страны идет вакцинация. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты на прошлой неделе ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения.
https://ria.ru/20210624/beroev-1738361016.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье
Врач Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность мужчин иметь детей