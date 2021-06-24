https://ria.ru/20210624/muzhchiny-1738393649.html

Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье

Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье - РИА Новости, 24.06.2021

Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность иметь детей. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:52

2021-06-24T11:52

2021-06-24T11:52

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность иметь детей. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".По мнению специалиста, многие россияне скептически настроены по отношению к вакцинации от коронавируса из-за опасений о последствиях для здоровья в будущем. В частности, это касается возможности зачать ребенка. Он пояснил, что вакцина не представляет опасности ни для женщин, ни для мужчин. В России за последний месяц ухудшилась ситуация с COVID-19. Во всех регионах страны идет вакцинация. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты на прошлой неделе ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения.

https://ria.ru/20210624/beroev-1738361016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество