https://ria.ru/20210624/moskalkova-1738361210.html

Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Медиагруппа "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова и отстаивает его на десятках языков мира, говорится в поздравлении уполномоченного по РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:50

2021-06-24T08:50

2021-06-24T08:50

80-летие миа "россия сегодня"

николай тихонов (космонавт)

миа "россия сегодня"

константин симонов (политолог)

михаил шолохов

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова и отстаивает его на десятках языков мира, говорится в поздравлении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву."Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас и весь коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" со славным 80-летним юбилеем Совинформбюро, достойным потомком которого стало возглавляемое Вами Агентство! Медиагруппа "Россия сегодня" недаром заслужила уважение и авторитет за стремление к объективности, достоверности, доказательности информации, высокую культуру журналистики и понимание своей ответственности перед обществом. Своим трудом вы каждодневно утверждаете одно из важнейших прав человека — право на свободу слова", - говорится в сообщении.В эфире и новостных лентах агентство отстаивает свободу слова на русском, английском, испанском, арабском, китайском и десятках других языков, подчеркнула Москалькова, добавив, что "недаром "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ", и с каждым годом наращивает этот показатель за рубежом.Омбудсмен утончила, что "это закономерно", потому что у истоков агентства стояли такие выдающиеся авторы Совинформбюро, как Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и многие другие. Заложенные ими традиции и сегодня живут в информационных сообщениях, репортажах и колонках авторов, добавила уполномоченный."В этот памятный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда такими же интересными и актуальными. Больших вам свершений, высоких рейтингов и успешного покорения новых вершин журналистики! Счастья и благополучия Вам и вашим близким!", - заключила Москалькова.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738356654.html

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738355760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", николай тихонов (космонавт), миа "россия сегодня", константин симонов (политолог), михаил шолохов, риа новости, общество