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https://ria.ru/20210624/moskalkova-1738361210.html
Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Медиагруппа "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова и отстаивает его на десятках языков мира, говорится в поздравлении уполномоченного по РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:50
2021-06-24T08:50
80-летие миа "россия сегодня"
николай тихонов (космонавт)
миа "россия сегодня"
константин симонов (политолог)
михаил шолохов
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова и отстаивает его на десятках языков мира, говорится в поздравлении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву."Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас и весь коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" со славным 80-летним юбилеем Совинформбюро, достойным потомком которого стало возглавляемое Вами Агентство! Медиагруппа "Россия сегодня" недаром заслужила уважение и авторитет за стремление к объективности, достоверности, доказательности информации, высокую культуру журналистики и понимание своей ответственности перед обществом. Своим трудом вы каждодневно утверждаете одно из важнейших прав человека — право на свободу слова", - говорится в сообщении.В эфире и новостных лентах агентство отстаивает свободу слова на русском, английском, испанском, арабском, китайском и десятках других языков, подчеркнула Москалькова, добавив, что "недаром "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ", и с каждым годом наращивает этот показатель за рубежом.Омбудсмен утончила, что "это закономерно", потому что у истоков агентства стояли такие выдающиеся авторы Совинформбюро, как Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и многие другие. Заложенные ими традиции и сегодня живут в информационных сообщениях, репортажах и колонках авторов, добавила уполномоченный."В этот памятный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда такими же интересными и актуальными. Больших вам свершений, высоких рейтингов и успешного покорения новых вершин журналистики! Счастья и благополучия Вам и вашим близким!", - заключила Москалькова.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738356654.html
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80-летие миа "россия сегодня", николай тихонов (космонавт), миа "россия сегодня", константин симонов (политолог), михаил шолохов, риа новости, общество
Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
08:50 24.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ

Москалькова заявила, что МИА "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" каждый день утверждает право на свободу слова и отстаивает его на десятках языков мира, говорится в поздравлении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас и весь коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" со славным 80-летним юбилеем Совинформбюро, достойным потомком которого стало возглавляемое Вами Агентство! Медиагруппа "Россия сегодня" недаром заслужила уважение и авторитет за стремление к объективности, достоверности, доказательности информации, высокую культуру журналистики и понимание своей ответственности перед обществом. Своим трудом вы каждодневно утверждаете одно из важнейших прав человека — право на свободу слова", - говорится в сообщении.
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Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
В эфире и новостных лентах агентство отстаивает свободу слова на русском, английском, испанском, арабском, китайском и десятках других языков, подчеркнула Москалькова, добавив, что "недаром "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ", и с каждым годом наращивает этот показатель за рубежом.
Омбудсмен утончила, что "это закономерно", потому что у истоков агентства стояли такие выдающиеся авторы Совинформбюро, как Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и многие другие. Заложенные ими традиции и сегодня живут в информационных сообщениях, репортажах и колонках авторов, добавила уполномоченный.
"В этот памятный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда такими же интересными и актуальными. Больших вам свершений, высоких рейтингов и успешного покорения новых вершин журналистики! Счастья и благополучия Вам и вашим близким!", - заключила Москалькова.
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Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Николай Тихонов (космонавт)МИА "Россия сегодня"Константин Симонов (политолог)Михаил ШолоховРИА НовостиОбщество
 
 
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