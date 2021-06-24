https://ria.ru/20210624/moshenniki-1738399076.html

В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам

В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам - РИА Новости, 24.06.2021

В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам

Владелец ритуального салона совместно с сообщниками в Башкирии незаконно получил от государства более 2 миллионов рублей под предлогом установки памятников... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:21

2021-06-24T12:21

2021-06-24T12:21

россия

ирина волк

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 24 июн – РИА Новости. Владелец ритуального салона совместно с сообщниками в Башкирии незаконно получил от государства более 2 миллионов рублей под предлогом установки памятников ветеранам Великой Ответственной войны, сообщает МВД России."Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и военной прокуратуры Уфимского гарнизона выявлены факты мошенничества в сфере законодательства об увековечивании памяти ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.По данным полиции, в течение полутора лет участники организованной группы предоставляли в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Целью криминальной деятельности было получение компенсации расходов на эти услуги, которая выплачивалась за счет средств федерального бюджета."Владелец частного ритуального предприятия и его сообщники располагали данными об умерших и захороненных ветеранах и оформляли фиктивные заявки от имени их несуществующих родственников. При этом использовались фотографии надгробий, обработанные на компьютере с помощью графического редактора. В настоящее время полицейские располагают информацией о 110 эпизодах противоправной деятельности. Причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей", - сообщает МВД России.Отмечается, что предприниматель, узнав о полицейской проверке, изготовил памятники нескольким ветеранам, но не знал места их захоронений и установил плиты на могилах других людей, повредив либо уничтожив надгробия."Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении предполагаемого организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников криминальной схемы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20210605/moshennik-1735786946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html

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россия, ирина волк, республика башкортостан, происшествия