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В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам
В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам - РИА Новости, 24.06.2021
В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам
Владелец ритуального салона совместно с сообщниками в Башкирии незаконно получил от государства более 2 миллионов рублей под предлогом установки памятников... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:21
2021-06-24T12:21
россия
ирина волк
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 24 июн – РИА Новости. Владелец ритуального салона совместно с сообщниками в Башкирии незаконно получил от государства более 2 миллионов рублей под предлогом установки памятников ветеранам Великой Ответственной войны, сообщает МВД России."Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и военной прокуратуры Уфимского гарнизона выявлены факты мошенничества в сфере законодательства об увековечивании памяти ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.По данным полиции, в течение полутора лет участники организованной группы предоставляли в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Целью криминальной деятельности было получение компенсации расходов на эти услуги, которая выплачивалась за счет средств федерального бюджета."Владелец частного ритуального предприятия и его сообщники располагали данными об умерших и захороненных ветеранах и оформляли фиктивные заявки от имени их несуществующих родственников. При этом использовались фотографии надгробий, обработанные на компьютере с помощью графического редактора. В настоящее время полицейские располагают информацией о 110 эпизодах противоправной деятельности. Причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей", - сообщает МВД России.Отмечается, что предприниматель, узнав о полицейской проверке, изготовил памятники нескольким ветеранам, но не знал места их захоронений и установил плиты на могилах других людей, повредив либо уничтожив надгробия."Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении предполагаемого организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников криминальной схемы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20210605/moshennik-1735786946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html
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россия, ирина волк, республика башкортостан, происшествия
В Башкирии мошенники присвоили деньги якобы для установки могил ветеранам
12:21 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мошенники в Башкирии присвоили бюджетные деньги под предлогом обновления могил ветеранов

Читать ria.ru в
УФА, 24 июн – РИА Новости. Владелец ритуального салона совместно с сообщниками в Башкирии незаконно получил от государства более 2 миллионов рублей под предлогом установки памятников ветеранам Великой Ответственной войны, сообщает МВД России.
"Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и военной прокуратуры Уфимского гарнизона выявлены факты мошенничества в сфере законодательства об увековечивании памяти ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным полиции, в течение полутора лет участники организованной группы предоставляли в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Целью криминальной деятельности было получение компенсации расходов на эти услуги, которая выплачивалась за счет средств федерального бюджета.
"Владелец частного ритуального предприятия и его сообщники располагали данными об умерших и захороненных ветеранах и оформляли фиктивные заявки от имени их несуществующих родственников. При этом использовались фотографии надгробий, обработанные на компьютере с помощью графического редактора. В настоящее время полицейские располагают информацией о 110 эпизодах противоправной деятельности. Причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей", - сообщает МВД России.
Отмечается, что предприниматель, узнав о полицейской проверке, изготовил памятники нескольким ветеранам, но не знал места их захоронений и установил плиты на могилах других людей, повредив либо уничтожив надгробия.
"Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении предполагаемого организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников криминальной схемы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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