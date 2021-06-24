https://ria.ru/20210624/mitropolit-1738422521.html

УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского

УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского - РИА Новости, 24.06.2021

УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского

Луганская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла информацию об обнаружении следов насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:57

2021-06-24T13:57

2021-06-24T13:57

религия и мировоззрение

религия

ситуация вокруг упц

леонид пасечник

луганская народная республика

хмельницкая область

луганск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Луганская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла информацию об обнаружении следов насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука), сообщение опубликовано на сайте епархии.Ранее в Луганской епархии заявили, что митрополит скончался 18 июня на 59-м году жизни в результате инфаркта. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал смерть митрополита большой утратой. Церемония прощания со скончавшимся архиереем прошла 20 июня в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске. В СМИ появились сообщения, намекающие на насильственную смерть митрополита."По предварительным выводам медиков кареты скорой помощи, выехавшей на вызов в ночь 18 июня 2021 года, была установлена причина смерти владыки – инфаркт. <…> Однако, при вскрытии была установлена истинная причина смерти – инсульт, на фоне хронической болезни сердца. За несколько дней до кончины митрополит Митрофан жаловался на плохое самочувствие и резкие перепады давления, что, вероятно, и привело к инсульту и падению, в результате которого он ударился головой о бетонные ступени дома. При выезде на место происшествия оперативной группы криминалистов следов и признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении."Просим не спекулировать на теме смерти владыки Митрофана и не распространять лишних не подтвержденных слухов", - добавили в епархии.Митрополит Митрофан (в миру - Михаил Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области Украины. 21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен в сан иеродиакона, 16 сентября — в сан иеромонаха. Митрополит Митрофан был постоянным членом Синода УПЦ, с 8 мая 2012 года был председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. С июля 2012 года он возглавлял Луганскую епархию.

https://ria.ru/20210620/pasechnik-1737750714.html

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религия, ситуация вокруг упц, леонид пасечник, луганская народная республика, хмельницкая область, луганск