https://ria.ru/20210624/mitropolit-1738422521.html
УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского
УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского - РИА Новости, 24.06.2021
УПЦ опровергла слухи о насильственной смерти митрополита Луганского
Луганская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла информацию об обнаружении следов насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:57
2021-06-24T13:57
2021-06-24T13:57
религия и мировоззрение
религия
ситуация вокруг упц
леонид пасечник
луганская народная республика
хмельницкая область
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737687484_0:137:683:521_1920x0_80_0_0_a05d5e20a3ac271e54f1caf242b35343.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Луганская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла информацию об обнаружении следов насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука), сообщение опубликовано на сайте епархии.Ранее в Луганской епархии заявили, что митрополит скончался 18 июня на 59-м году жизни в результате инфаркта. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал смерть митрополита большой утратой. Церемония прощания со скончавшимся архиереем прошла 20 июня в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске. В СМИ появились сообщения, намекающие на насильственную смерть митрополита."По предварительным выводам медиков кареты скорой помощи, выехавшей на вызов в ночь 18 июня 2021 года, была установлена причина смерти владыки – инфаркт. <…> Однако, при вскрытии была установлена истинная причина смерти – инсульт, на фоне хронической болезни сердца. За несколько дней до кончины митрополит Митрофан жаловался на плохое самочувствие и резкие перепады давления, что, вероятно, и привело к инсульту и падению, в результате которого он ударился головой о бетонные ступени дома. При выезде на место происшествия оперативной группы криминалистов следов и признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении."Просим не спекулировать на теме смерти владыки Митрофана и не распространять лишних не подтвержденных слухов", - добавили в епархии.Митрополит Митрофан (в миру - Михаил Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области Украины. 21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен в сан иеродиакона, 16 сентября — в сан иеромонаха. Митрополит Митрофан был постоянным членом Синода УПЦ, с 8 мая 2012 года был председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. С июля 2012 года он возглавлял Луганскую епархию.
https://ria.ru/20210620/pasechnik-1737750714.html
луганская народная республика
хмельницкая область
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737687484_0:73:683:585_1920x0_80_0_0_108184f2978768f02e233f8ae8c9eb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, ситуация вокруг упц, леонид пасечник, луганская народная республика, хмельницкая область, луганск
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Луганская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла информацию об обнаружении следов насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука), сообщение опубликовано на сайте епархии.
Ранее в Луганской епархии заявили, что митрополит скончался 18 июня на 59-м году жизни в результате инфаркта. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР
) Леонид Пасечник
назвал смерть митрополита большой утратой. Церемония прощания со скончавшимся архиереем прошла 20 июня в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске
. В СМИ появились сообщения, намекающие на насильственную смерть митрополита.
"По предварительным выводам медиков кареты скорой помощи, выехавшей на вызов в ночь 18 июня 2021 года, была установлена причина смерти владыки – инфаркт. <…> Однако, при вскрытии была установлена истинная причина смерти – инсульт, на фоне хронической болезни сердца. За несколько дней до кончины митрополит Митрофан жаловался на плохое самочувствие и резкие перепады давления, что, вероятно, и привело к инсульту и падению, в результате которого он ударился головой о бетонные ступени дома. При выезде на место происшествия оперативной группы криминалистов следов и признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
"Просим не спекулировать на теме смерти владыки Митрофана и не распространять лишних не подтвержденных слухов", - добавили в епархии.
Митрополит Митрофан (в миру - Михаил Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области Украины
. 21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен в сан иеродиакона, 16 сентября — в сан иеромонаха. Митрополит Митрофан был постоянным членом Синода УПЦ, с 8 мая 2012 года был председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. С июля 2012 года он возглавлял Луганскую епархию.