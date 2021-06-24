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МИД назвал украинско-американские учения Sea Breeze провокацией
МИД назвал украинско-американские учения Sea Breeze провокацией - РИА Новости, 24.06.2021
МИД назвал украинско-американские учения Sea Breeze провокацией
Украинско-американские учения Sea Breeze являются провокационными действиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:04
2021-06-24T12:34
мария захарова
военно-морские силы сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинско-американские учения Sea Breeze являются провокационными действиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это провокативные действия... история накачки Украины вооружениями..., наши западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна, она проводила их всегда, проводит их сейчас, заранее об этом уведомляет, делаем всегда с нашими партнерами, на территории нашей страны..., но как только мы начинаем их проводить - начинается истерика на Западе. При этом как только страны НАТО проводят на приближенным к нам рубежам, они почему-то не считают нужным высказать какие-либо озабоченности, а считают это абсолютной нормой", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По словам Захаровой, это не только учения. "По итогам этих учений часть вооружений оседает на Украине и применяется, у нас есть в этом большая уверенность, при конфликте на Донбассе. Бюджет, который США тратят на вооружение Украины, причем это не решение проблем Украины, а вооружение, и он огромный..., туда было влито, по официальной статистике, порядка 2 миллиардов долларов", - добавила представитель МИД.Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738191172.html
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мария захарова, военно-морские силы сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, в мире, россия

МИД назвал украинско-американские учения Sea Breeze провокацией

12:04 24.06.2021 (обновлено: 12:34 24.06.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинско-американские учения Sea Breeze являются провокационными действиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это провокативные действия... история накачки Украины вооружениями..., наши западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна, она проводила их всегда, проводит их сейчас, заранее об этом уведомляет, делаем всегда с нашими партнерами, на территории нашей страны..., но как только мы начинаем их проводить - начинается истерика на Западе. При этом как только страны НАТО проводят на приближенным к нам рубежам, они почему-то не считают нужным высказать какие-либо озабоченности, а считают это абсолютной нормой", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам Захаровой, это не только учения. "По итогам этих учений часть вооружений оседает на Украине и применяется, у нас есть в этом большая уверенность, при конфликте на Донбассе. Бюджет, который США тратят на вооружение Украины, причем это не решение проблем Украины, а вооружение, и он огромный..., туда было влито, по официальной статистике, порядка 2 миллиардов долларов", - добавила представитель МИД.
Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
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Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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