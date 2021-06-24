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Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21
Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21 - РИА Новости, 24.06.2021
Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21
Президент РФ Владимир Путин попросил главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:13
2021-06-24T14:13
россия
мс-21
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении новейшего самолета МС-21.Глава государства провел встречу с Чемезовым в четверг.Чемезов ответил, что запуск в серию запланирован уже на следующий год."У нас будет целиком инновационное крыло", - заметил президент."И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим", - ответил на это глава "Ростеха".МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения.
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россия, мс-21, ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика
Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21
14:13 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин попросил главу "Ростеха" доложить о недобросовестной конкуренции в отношении МС-21

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении новейшего самолета МС-21.
Глава государства провел встречу с Чемезовым в четверг.
"Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?" - сказал Путин на встрече.
Чемезов ответил, что запуск в серию запланирован уже на следующий год.
"У нас будет целиком инновационное крыло", - заметил президент.
"И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим", - ответил на это глава "Ростеха".
МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения.
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РоссияМС-21РостехВладимир ПутинСергей ЧемезовЭкономика
 
 
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