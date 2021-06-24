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Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21

Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21 - РИА Новости, 24.06.2021

Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21

Президент РФ Владимир Путин попросил главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:13

2021-06-24T14:13

2021-06-24T14:13

россия

мс-21

ростех

владимир путин

сергей чемезов

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении новейшего самолета МС-21.Глава государства провел встречу с Чемезовым в четверг.Чемезов ответил, что запуск в серию запланирован уже на следующий год."У нас будет целиком инновационное крыло", - заметил президент."И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим", - ответил на это глава "Ростеха".МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733439744.html

россия

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2021

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россия, мс-21, ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика