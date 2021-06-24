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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/lagerya-1738439312.html
Новые требования по COVID-19 на Кубани не будут касаться детских лагерей
Новые требования по COVID-19 на Кубани не будут касаться детских лагерей - РИА Новости, 24.06.2021
Новые требования по COVID-19 на Кубани не будут касаться детских лагерей
Новые требования для отдыхающих на Кубани не распространяются на детские лагеря, детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:58
2021-06-24T14:58
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодарский край
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые требования для отдыхающих на Кубани не распространяются на детские лагеря, детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.В четверг глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за увеличения числа госпитализаций с коронавирусом с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Позже запись была отредактирована, из списка мест заселения, на которые будут распространяться новые требования, пропали детские лагеря."Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования не распространяются", - говорится в сообщении.Губернатор также сообщал, что с 1 августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке."При этом им необходимо иметь на руках документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Детям справки о вакцинации от COVID также не нужны", - уточняет пресс-служба администрации края.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край
Новые требования по COVID-19 на Кубани не будут касаться детских лагерей
14:58 24.06.2021
 
© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь
Летний детский лагерь - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Fotolia / Olesia Bilkei

В Краснодарском крае сообщили, что новые требования по COVID-19 не касаются детских лагерей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новые требования для отдыхающих на Кубани не распространяются на детские лагеря, детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В четверг глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за увеличения числа госпитализаций с коронавирусом с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Позже запись была отредактирована, из списка мест заселения, на которые будут распространяться новые требования, пропали детские лагеря.
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18 июня, 12:41
"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования не распространяются", - говорится в сообщении.
Губернатор также сообщал, что с 1 августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке.
"При этом им необходимо иметь на руках документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Детям справки о вакцинации от COVID также не нужны", - уточняет пресс-служба администрации края.
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