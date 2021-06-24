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Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым
Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым - РИА Новости, 24.06.2021
Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым
Заявление ПАСЕ абсурдно, нет законов, которые позволили бы вмешиваться в государственные дела суверенного государства, написала в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:25
2021-06-24T19:25
россия
наталья поклонская
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заявление ПАСЕ абсурдно, нет законов, которые позволили бы вмешиваться в государственные дела суверенного государства, написала в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы.Она назвала заявление, которое сделала ПАСЕ ранее, выдвинув резолюцию по Крыму, несерьезным."Жаль, что такая серьезная международная организация делает глупые заявления, с которыми им следует обратиться к старику Хоттабычу или Джинну, а не смешить Россию", - заключила Поклонская.
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россия, наталья поклонская, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым
19:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым и недопустимым вмешательством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заявление ПАСЕ абсурдно, нет законов, которые позволили бы вмешиваться в государственные дела суверенного государства, написала в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы.
"Интересно, ПАСЕ знает, по какому законодательству был совершен государственный переворот и вооруженный захват власти в Киеве в 2014 году? Сколько лет проработала в прокуратуре, но до сих пор не знаю такого закона. Как и нет законов, позволяющих вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, лишать людей права на защиту жизни и здоровья и т.д.", - подчеркнула депутат.
Она назвала заявление, которое сделала ПАСЕ ранее, выдвинув резолюцию по Крыму, несерьезным.
"Жаль, что такая серьезная международная организация делает глупые заявления, с которыми им следует обратиться к старику Хоттабычу или Джинну, а не смешить Россию", - заключила Поклонская.
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