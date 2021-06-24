https://ria.ru/20210624/krym-1738495863.html

Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым

Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым - РИА Новости, 24.06.2021

Поклонская назвала заявление ПАСЕ по Крыму глупым

Заявление ПАСЕ абсурдно, нет законов, которые позволили бы вмешиваться в государственные дела суверенного государства, написала в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:25

2021-06-24T19:25

2021-06-24T19:25

россия

наталья поклонская

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513385_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_1d93ef1b4251964cc436c89c19937d7d.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заявление ПАСЕ абсурдно, нет законов, которые позволили бы вмешиваться в государственные дела суверенного государства, написала в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы.Она назвала заявление, которое сделала ПАСЕ ранее, выдвинув резолюцию по Крыму, несерьезным."Жаль, что такая серьезная международная организация делает глупые заявления, с которыми им следует обратиться к старику Хоттабычу или Джинну, а не смешить Россию", - заключила Поклонская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/krym-1738488349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире