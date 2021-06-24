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Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19
Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19
Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:38
2021-06-24T15:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет газета Guardian.Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.Как пишет Guardian, у людей с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест."Я никогда не буду стопроцентным, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - рассказал Смит.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738430153.html
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире
Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19
15:38 24.06.2021 (обновлено: 15:44 24.06.2021)
 
© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Fotolia / yahyaikiz

Газета Guardian рассказала о жителе Британии, который болел COVID-19 десять месяцев подряд

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет газета Guardian.
Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.
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Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.
"Моя жена начинала организовывать похороны пять раз", - рассказал Смит.
По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.
Как пишет Guardian, у людей с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.
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Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест.
"Я никогда не буду стопроцентным, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - рассказал Смит.
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