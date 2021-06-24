https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738447586.html

Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19

Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Житель Британии выздоровел после десяти месяцев борьбы с COVID-19

Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:38

2021-06-24T15:38

2021-06-24T15:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Пожилой житель Британии болел коронавирусом рекордные десять месяцев подряд, его госпитализировали семь раз, 42 его теста на COVID-19 были положительными, пишет газета Guardian.Сообщается, что 72-летний Дэйв Смит заразился коронавирусом в начале первой волны в Великобритании в 2020 году. Однако, если большинство людей выздоравливали спустя пару недель, У Смита болезнь длилась значительно дольше.Мужчина проболел COVID-19 более 290 дней подряд или почти 10 месяцев. На сегодняшний день это самое длительное течение болезни.По словам Смита, состояние его здоровья постоянно менялось: ему то становилось лучше, то снова хуже. Его тесты на коронавирус каждый раз показывали положительный результат.Как пишет Guardian, у людей с длительной инфекцией бывает низкий уровень антител либо из-за недавнего лечения рака крови, либо по наследственным причинам.Вылечить Смита помог коктейль из антител. Его состояние стало постепенно улучшаться, а через 45 дней после его приема он получил первый отрицательный тест."Я никогда не буду стопроцентным, потому что COVID-19 разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - рассказал Смит.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738430153.html

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210624/vliyanie-1738350854.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире