https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738434130.html

Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта"

Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 24.06.2021

Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта"

Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:41

2021-06-24T14:41

2021-06-24T14:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

здоровье - общество

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев. Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии."Есть вопросы, насколько вакцины эффективны против штамма "дельта", есть противоречивые сообщения. Есть некоторые сообщения, в которых говорится, что он реагирует на вакцины, а даже если этот штамм не полностью к ним восприимчив, то вакцины могут, по крайней мере, превратить серьезное течение заболевания в легкое. Также есть некоторые сообщения, что на самом деле этот штамм может "ускользать" от антител. Так что нам надо собрать больше данных и с уверенностью ответить на вопрос – может штамм "дельта" сопротивляться вакцинации или нет", - сказал Кумар.Кумар добавил, что рекомендует пройти вакцинацию, даже несмотря на то, что данные по штамму "дельта" не собраны до конца."Я думаю, что вакцинация должна проводиться в максимально быстром темпе, потому что хотя и нет точных данных по штамму "дельта", но есть другие штаммы, и если вакцина может хотя бы помочь с частью из них, тяжесть болезней уменьшится", - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210624/shtamm-1738367168.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, здоровье - общество, индия, в мире