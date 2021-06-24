https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738434130.html
Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта"
Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 24.06.2021
Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта"
Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:41
2021-06-24T14:41
2021-06-24T14:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев. Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии."Есть вопросы, насколько вакцины эффективны против штамма "дельта", есть противоречивые сообщения. Есть некоторые сообщения, в которых говорится, что он реагирует на вакцины, а даже если этот штамм не полностью к ним восприимчив, то вакцины могут, по крайней мере, превратить серьезное течение заболевания в легкое. Также есть некоторые сообщения, что на самом деле этот штамм может "ускользать" от антител. Так что нам надо собрать больше данных и с уверенностью ответить на вопрос – может штамм "дельта" сопротивляться вакцинации или нет", - сказал Кумар.Кумар добавил, что рекомендует пройти вакцинацию, даже несмотря на то, что данные по штамму "дельта" не собраны до конца."Я думаю, что вакцинация должна проводиться в максимально быстром темпе, потому что хотя и нет точных данных по штамму "дельта", но есть другие штаммы, и если вакцина может хотя бы помочь с частью из них, тяжесть болезней уменьшится", - сказал он.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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коронавирус covid-19, вакцины, здоровье - общество, индия, в мире
Ученый рассказал об эффективности вакцин против штамма "дельта"
Профессор Арвинд Кумар заявил, что воздействие вакцин на штамм "дельта" еще предстоит изучить
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев.
Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии
специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
"Есть вопросы, насколько вакцины эффективны против штамма "дельта", есть противоречивые сообщения. Есть некоторые сообщения, в которых говорится, что он реагирует на вакцины, а даже если этот штамм не полностью к ним восприимчив, то вакцины могут, по крайней мере, превратить серьезное течение заболевания в легкое. Также есть некоторые сообщения, что на самом деле этот штамм может "ускользать" от антител. Так что нам надо собрать больше данных и с уверенностью ответить на вопрос – может штамм "дельта" сопротивляться вакцинации или нет", - сказал Кумар.
Кумар добавил, что рекомендует пройти вакцинацию, даже несмотря на то, что данные по штамму "дельта" не собраны до конца.
"Я думаю, что вакцинация должна проводиться в максимально быстром темпе, потому что хотя и нет точных данных по штамму "дельта", но есть другие штаммы, и если вакцина может хотя бы помочь с частью из них, тяжесть болезней уменьшится", - сказал он.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.