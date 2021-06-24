https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738430153.html

Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом

Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом - РИА Новости, 24.06.2021

Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом

Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:23

2021-06-24T14:23

2021-06-24T14:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

европа

индия

сша

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев. Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар."Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", - сказал Кумар.Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210624/vliyanie-1738350854.html

европа

индия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, европа, индия, сша, в мире