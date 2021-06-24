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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738430153.html
Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом
Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом - РИА Новости, 24.06.2021
Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом
Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:23
2021-06-24T14:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
европа
индия
сша
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев. Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар."Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", - сказал Кумар.Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, европа, индия, сша, в мире
Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом
14:23 24.06.2021
 
© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade

Индийский ученый заявил, что борьба с коронавирусом продолжится минимум до начала 2022 года

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости, Игорь Журавлев. Борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.

"Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире", - отметил он.

"Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", - сказал Кумар.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаЕвропаИндияСШАВ мире
 
 
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