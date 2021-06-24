https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738424297.html

В Калининграде заявили о вреде "доморощенных антипрививочников"

В Калининграде заявили о вреде "доморощенных антипрививочников" - РИА Новости, 24.06.2021

В Калининграде заявили о вреде "доморощенных антипрививочников"

Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура считает, что антинаучные рассуждения "доморощенных антипрививочников" вводят... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:04

2021-06-24T14:04

2021-06-24T14:05

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура считает, что антинаучные рассуждения "доморощенных антипрививочников" вводят людей заблуждение и мешают созданию коллективного иммунитета."Антипрививочное движение широкое, появилось не сейчас. В периоды, когда идет какое-то неблагополучие, они активизируются. Прибавились "доморощенные антипрививочники", которые ничего не понимают в вакцинации, в иммунитете, пользуются непроверенными, а иногда и лженаучными данными, сидя на диванах, рассуждают и транслируют это в соцсети. Поверьте, среди них есть и защищенные вакциной люди, но они просто рассуждают, а это вред обществу", - сказала Бабура в эфире телеканала ГТРК "Калининград".Бабура посоветовала доверять информации, полученной от врачей и, прежде всего, иммунологов, эпидемиологов, инфекционистов. Она отметила, что в настоящее время темпы вакцинации от коронавируса в регионе достаточно низкие — если за два месяца ежегодной вакцинации от гриппа прививку получают около 600 тысяч калининградцев, то за шесть месяцев прививочной кампании от коронавирусной инфекции оба компонента вакцины получили только 115 тысяч человек.В среду главный санитарный врач региона подписала постановление об обязательной вакцинации для ряда категорий, в частности, для работающих в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, предоставления услуг по временному проживанию, салонов красоты, фитнес-клубов, МФЦ, почты и банков, музеев и библиотек, а также для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и подведомственных организаций. До 20 августа необходимо поставить оба компонента вакцины не менее 60% сотрудникам этих категорий.

https://ria.ru/20210624/muzhchiny-1738393649.html

https://ria.ru/20210623/privivka-1738323436.html

калининградская область

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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество