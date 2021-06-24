https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738410239.html

В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса

В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса - РИА Новости, 24.06.2021

В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса

Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:05

2021-06-24T13:05

2021-06-24T13:05

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

муром

владимирская область

день семьи, любви и верности

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов."Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где... проводится большой праздничный концерт. К сожалению, развитие эпидобстановки не позволяет и в этом году провести масштабные мероприятия в Муроме и большой праздничный концерт. Поэтому, конечно, по рекомендациям Роспотребнадзора мы само торжество в Муроме как концерт отменили", - рассказал Смирнов на пресс-конференции, посвященной празднованию в России Дня семьи, любви и верности.Тем не менее, Первый канал, по словам главы фонда, покажет шоу, посвященное Дню семьи, любви и верности, которое "будет сформировано из лучших номеров и выступлений"."Следующий год у нас будет юбилейный, празднику будет 15 лет. И я надеюсь, мы все нашей дружной командой проведем его, очень бы уже хотелось, в очном формате", - добавил Смирнов.

https://realty.ria.ru/20210421/infotsentry-1729306132.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737616928.html

россия

муром

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), муром, владимирская область, день семьи, любви и верности