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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738410239.html
В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса
В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса - РИА Новости, 24.06.2021
В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса
Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:05
2021-06-24T13:05
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
муром
владимирская область
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов."Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где... проводится большой праздничный концерт. К сожалению, развитие эпидобстановки не позволяет и в этом году провести масштабные мероприятия в Муроме и большой праздничный концерт. Поэтому, конечно, по рекомендациям Роспотребнадзора мы само торжество в Муроме как концерт отменили", - рассказал Смирнов на пресс-конференции, посвященной празднованию в России Дня семьи, любви и верности.Тем не менее, Первый канал, по словам главы фонда, покажет шоу, посвященное Дню семьи, любви и верности, которое "будет сформировано из лучших номеров и выступлений"."Следующий год у нас будет юбилейный, празднику будет 15 лет. И я надеюсь, мы все нашей дружной командой проведем его, очень бы уже хотелось, в очном формате", - добавил Смирнов.
https://realty.ria.ru/20210421/infotsentry-1729306132.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), муром, владимирская область, день семьи, любви и верности
В Муроме отменили празднование Дня Петра и Февронии из-за коронавируса
13:05 24.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Спасо-Преображенский собор и Покровский храм в Муроме
Спасо-Преображенский собор и Покровский храм в Муроме - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин /

Торжества в честь Дня семьи, любви и верности в Муроме отменены из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.
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"Традиционно, конечно, праздник отмечается во всех субъектах, и центром торжеств у нас всегда является замечательный город Муром, где... проводится большой праздничный концерт. К сожалению, развитие эпидобстановки не позволяет и в этом году провести масштабные мероприятия в Муроме и большой праздничный концерт. Поэтому, конечно, по рекомендациям Роспотребнадзора мы само торжество в Муроме как концерт отменили", - рассказал Смирнов на пресс-конференции, посвященной празднованию в России Дня семьи, любви и верности.
Тем не менее, Первый канал, по словам главы фонда, покажет шоу, посвященное Дню семьи, любви и верности, которое "будет сформировано из лучших номеров и выступлений".
"Следующий год у нас будет юбилейный, празднику будет 15 лет. И я надеюсь, мы все нашей дружной командой проведем его, очень бы уже хотелось, в очном формате", - добавил Смирнов.
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Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МуромВладимирская областьДень семьи, любви и верности
 
 
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