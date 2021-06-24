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Песков рассказал о координации регионов по борьбе с COVID-19
Песков рассказал о координации регионов по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Песков рассказал о координации регионов по борьбе с COVID-19
Работа по координации деятельности регионов России в их борьбе с коронавирусом идет постоянно, этим вопросом занимаются оперативный штаб правительства и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:42
2021-06-24T12:42
2021-06-24T12:42
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михаил мишустин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работа по координации деятельности регионов России в их борьбе с коронавирусом идет постоянно, этим вопросом занимаются оперативный штаб правительства и премьер-министр Михаил Мишустин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оперативный штаб правительства, Мишустин вот на этой неделе проводил (совещание). Эта работа идет круглые сутки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, кто сейчас координирует губернаторов в их работе по борьбе с COVID-19.Говоря о том, нужно ли возобновить работу соответствующей рабочей группы Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, он отметил: "Она существует, при необходимости она будет собираться. Но в данном случае все координирующие функции выполняет штаб правительства".
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РИА Новости
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Песков рассказал о координации регионов по борьбе с COVID-19
Песков заявил, что работа по координации регионов в борьбе с коронавирусом идет постоянно