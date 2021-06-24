https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738387293.html

В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 872 человека, на ИВЛ находится 638 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:28

2021-06-24T11:28

2021-06-24T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 872 человека, на ИВЛ находится 638 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 8 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 872 человека. На ИВЛ находится 638 человек", - говорится в сообщении.При этом в городе выздоровели ещё 4 057 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 131 022.Помимо этого, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210624/vliyanie-1738350854.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество