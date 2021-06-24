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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738387293.html
В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 872 человека, на ИВЛ находится 638 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:28
2021-06-24T11:28
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 872 человека, на ИВЛ находится 638 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 8 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 872 человека. На ИВЛ находится 638 человек", - говорится в сообщении.При этом в городе выздоровели ещё 4 057 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 131 022.Помимо этого, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19
11:28 24.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки госпитализировали 1872 пациента с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 872 человека, на ИВЛ находится 638 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 8 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 872 человека. На ИВЛ находится 638 человек", - говорится в сообщении.
При этом в городе выздоровели ещё 4 057 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 131 022.
Помимо этого, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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