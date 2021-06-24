https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738386476.html

Штамм "дельта плюс" выявлен в пяти странах, сообщила Попова

Штамм "дельта плюс" выявлен в пяти странах, сообщила Попова - РИА Новости, 24.06.2021

Штамм "дельта плюс" выявлен в пяти странах, сообщила Попова

В России пока нет заболевших штаммом коронавируса "дельта плюс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:22

2021-06-24T11:22

2021-06-24T18:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. В России пока нет заболевших штаммом коронавируса "дельта плюс", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "дельта плюс", но я хочу сказать, что штамм "дельта плюс" сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии", — сказала она журналистам. Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в стране в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.Этот штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, закрыли; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738391229.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии