https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738386185.html

Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии

Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии - РИА Новости, 24.06.2021

Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии

Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:21

2021-06-24T11:21

2021-06-24T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Новые угрозы сегодня связаны с "инфодемией", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая угроза сегодняшнего дня, если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.Биологические риски для России, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане... Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для России.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210525/virus-1733818119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова