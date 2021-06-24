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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738386185.html
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии - РИА Новости, 24.06.2021
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии
Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:21
2021-06-24T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Новые угрозы сегодня связаны с "инфодемией", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая угроза сегодняшнего дня, если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.Биологические риски для России, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане... Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для России.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова

Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии

11:21 24.06.2021 (обновлено: 11:46 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Совершенно очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией, она не финальная, она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная, мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций", - сказала Попова журналистам.
Новые угрозы сегодня связаны с "инфодемией", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новая угроза сегодняшнего дня, если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", - сказала Попова журналистам.
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Она отметила, что инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.
Биологические риски для России, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане... Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для России.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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