https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738386185.html
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии - РИА Новости, 24.06.2021
Попова призвала готовиться к новым вызовам после пандемии
Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:21
2021-06-24T11:21
2021-06-24T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Новые угрозы сегодня связаны с "инфодемией", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая угроза сегодняшнего дня, если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.Биологические риски для России, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане... Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для России.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
https://ria.ru/20210525/virus-1733818119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d78bc35e935e96dbae9a55cca78d2f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости.
Пандемия коронавируса - не последняя в этом столетии, надо быть готовыми к отражению новых вызовов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Совершенно очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией, она не финальная, она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная, мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций", - сказала Попова журналистам.
Новые угрозы сегодня связаны с "инфодемией", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новая угроза сегодняшнего дня, если мы научились и понимаем в определенной степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.
Биологические риски для России
, которые оцениваются сегодня, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Биологические угрозы сегодня не могут оставаться на втором плане... Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью лабораторий, лабораторий зарубежных, лабораторий с участием министерств обороны иностранных государств", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что непонимание целей и задач этих лабораторий - один из высочайших рисков для России.