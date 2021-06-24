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В России число новых случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч

В России число новых случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч - РИА Новости, 24.06.2021

В России число новых случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 20 182 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:17

2021-06-24T11:17

2021-06-24T13:18

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В России за минувшие сутки выявили 20 182 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наибольшее число заболевших обнаружили в Москве (8598), Подмосковье (2308) и Санкт-Петербурге (1143). Меньше всего — на Чукотке и в Ненецком автономном округе (пять и шесть случаев соответственно).За сутки умерли 568 человек.За все время пандемии в России выявили 5 388 695 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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