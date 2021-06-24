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Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID

Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID - РИА Новости, 24.06.2021

Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID

Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:41

2021-06-24T10:41

2021-06-24T10:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все регионы нашей страны на сегодняшний день имеют четкий алгоритм действий, алгоритм управления ситуацией, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Она отметила, что все решения по ограничениям и работе различных организаций принимаются на основе эпидемиологического анализа и оценки эпидситуации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)