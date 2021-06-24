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Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID
Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID - РИА Новости, 24.06.2021
Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID
Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:41
2021-06-24T10:41
2021-06-24T10:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Все регионы РФ имеют четкий алгоритм действий, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все регионы нашей страны на сегодняшний день имеют четкий алгоритм действий, алгоритм управления ситуацией, организации ограничительных мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Она отметила, что все решения по ограничениям и работе различных организаций принимаются на основе эпидемиологического анализа и оценки эпидситуации.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова заявила, что у регионов есть алгоритм управления ситуацией с COVID
10:41 24.06.2021 (обновлено: 10:53 24.06.2021)
Попова заявила, что у всех регионов России есть алгоритм управления ситуации с коронавирусом