https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738359193.html
Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы - РИА Новости, 24.06.2021
Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
Переболевших коронавирусом и вакцинированных жителей Москвы призывают сдать плазму для лечения пациентов в стационарах, заявила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:28
2021-06-24T08:28
2021-06-24T08:32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переболевших коронавирусом и вакцинированных жителей Москвы призывают сдать плазму для лечения пациентов в стационарах, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам — если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией. Также мы приглашаем на донации вакцинированных "Спутником V" — результаты исследования говорят о перспективности применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии", - сообщила Ракова.По ее словам, желающие могут обратиться на горячую линию и пройти стандартную процедуру скрининга. "Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдет необходимое для любого донора обследование и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов", - рассказала Ракова.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:28 24.06.2021 (обновлено: 08:32 24.06.2021)
Москвичей призвали стать донорами плазмы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Переболевших коронавирусом и вакцинированных жителей Москвы
призывают сдать плазму для лечения пациентов в стационарах, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам — если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией. Также мы приглашаем на донации вакцинированных "Спутником V" — результаты исследования говорят о перспективности применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии", - сообщила Ракова.
По ее словам, желающие могут обратиться на горячую линию и пройти стандартную процедуру скрининга. "Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдет необходимое для любого донора обследование и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов", - рассказала Ракова.