https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738359193.html

Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы

Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы - РИА Новости, 24.06.2021

Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы

Переболевших коронавирусом и вакцинированных жителей Москвы призывают сдать плазму для лечения пациентов в стационарах, заявила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:28

2021-06-24T08:28

2021-06-24T08:32

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переболевших коронавирусом и вакцинированных жителей Москвы призывают сдать плазму для лечения пациентов в стационарах, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам — если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией. Также мы приглашаем на донации вакцинированных "Спутником V" — результаты исследования говорят о перспективности применения такой плазмы как одного из элементов комплексной терапии", - сообщила Ракова.По ее словам, желающие могут обратиться на горячую линию и пройти стандартную процедуру скрининга. "Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдет необходимое для любого донора обследование и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов", - рассказала Ракова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/koronavirus-1738287636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, общество