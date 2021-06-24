Опрос: 60% американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19
Опрос Fox News: большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19
Опрос проводился в период с 19 по 22 июня, в нем принял участие 1001 респондент. Погрешность оценивается в плюс-минус 3 процентных пункта.
Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала возможной версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.