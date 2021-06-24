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Колумбийский сенатор поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Колумбийский сенатор поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Колумбийский сенатор поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Такие агентства, как Sputnik, выводят на новый уровень политические и экономические события, считает сенатор от колумбийской партии "Комунес" Сандра Рамирес. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:36
2021-06-24T18:36
80-летие миа "россия сегодня"
россия
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн – РИА Новости. Такие агентства, как Sputnik, выводят на новый уровень политические и экономические события, считает сенатор от колумбийской партии "Комунес" Сандра Рамирес."24 июня исполняется 80 лет с момента основания Совинформбюро, из которого в конечном счете было образовано агентство "Россия сегодня". Его частью является агентство Sputnik – новостное агентство, целевой аудиторией которого является международная публика. В настоящее время мы считаем, что такие агентства, как Sputnik, важны в такой стране, как Колумбия, потому что они выводят на новый уровень политические и экономические события, которые у нас происходят", - сказала она."Агентство Sputnik сопровождало нас в ходе всего процесса нашего перехода к мирной жизни, после того, как мы отказались от войны, в которой наша страна жила более 50 лет. Мы отдаем должное журналистской и исследовательской работе, которую агентство Sputnik проводит в Колумбии, чтобы выводить информацию на международный уровень объективно и достоверно, и поэтому остаемся в вашем распоряжении для того, чтобы показать миру реальность нашей страны", - добавила сенатор.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
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80-летие миа "россия сегодня", россия, общество
Колумбийский сенатор поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
18:36 24.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Колумбийский сенатор Сандра Рамирес поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн – РИА Новости. Такие агентства, как Sputnik, выводят на новый уровень политические и экономические события, считает сенатор от колумбийской партии "Комунес" Сандра Рамирес.
"24 июня исполняется 80 лет с момента основания Совинформбюро, из которого в конечном счете было образовано агентство "Россия сегодня". Его частью является агентство Sputnik – новостное агентство, целевой аудиторией которого является международная публика. В настоящее время мы считаем, что такие агентства, как Sputnik, важны в такой стране, как Колумбия, потому что они выводят на новый уровень политические и экономические события, которые у нас происходят", - сказала она.
"Агентство Sputnik сопровождало нас в ходе всего процесса нашего перехода к мирной жизни, после того, как мы отказались от войны, в которой наша страна жила более 50 лет. Мы отдаем должное журналистской и исследовательской работе, которую агентство Sputnik проводит в Колумбии, чтобы выводить информацию на международный уровень объективно и достоверно, и поэтому остаемся в вашем распоряжении для того, чтобы показать миру реальность нашей страны", - добавила сенатор.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияОбщество
 
 
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