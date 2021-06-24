https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:58
2021-06-24T09:58
2021-06-24T09:58
совет безопасности рф
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.Как отмечают ученые, скорость изменения климата связана с антропогенными выбросами парниковых газов. Задача человечества - снизить объемы выбросов и "затормозить" изменение климата. Повышение температуры приведет к усилению засух и наводнений, изменению мест обитания человека и животных, увеличению числа экстремальных погодных явлений. Кроме того, прогнозируется появления большого количества климатических беженцев из стран, где будет остро ощущаться дефицит воды, а также затопленных в связи с подъемом уровня океана.
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совет безопасности рф, николай патрушев, в мире
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
Секретарь Совбеза России заявил, что изменение климата может спровоцировать глобальный кризис
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.
Как отмечают ученые, скорость изменения климата связана с антропогенными выбросами парниковых газов. Задача человечества - снизить объемы выбросов и "затормозить" изменение климата. Повышение температуры приведет к усилению засух и наводнений, изменению мест обитания человека и животных, увеличению числа экстремальных погодных явлений. Кроме того, прогнозируется появления большого количества климатических беженцев из стран, где будет остро ощущаться дефицит воды, а также затопленных в связи с подъемом уровня океана.