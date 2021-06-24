https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html

Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата

Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата - РИА Новости, 24.06.2021

Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата

Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:58

2021-06-24T09:58

2021-06-24T09:58

совет безопасности рф

николай патрушев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.Как отмечают ученые, скорость изменения климата связана с антропогенными выбросами парниковых газов. Задача человечества - снизить объемы выбросов и "затормозить" изменение климата. Повышение температуры приведет к усилению засух и наводнений, изменению мест обитания человека и животных, увеличению числа экстремальных погодных явлений. Кроме того, прогнозируется появления большого количества климатических беженцев из стран, где будет остро ощущаться дефицит воды, а также затопленных в связи с подъемом уровня океана.

https://ria.ru/20210623/vymiranie-1738129718.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, в мире