Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:58
2021-06-24T09:58
совет безопасности рф
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.Как отмечают ученые, скорость изменения климата связана с антропогенными выбросами парниковых газов. Задача человечества - снизить объемы выбросов и "затормозить" изменение климата. Повышение температуры приведет к усилению засух и наводнений, изменению мест обитания человека и животных, увеличению числа экстремальных погодных явлений. Кроме того, прогнозируется появления большого количества климатических беженцев из стран, где будет остро ощущаться дефицит воды, а также затопленных в связи с подъемом уровня океана.
https://ria.ru/20210623/vymiranie-1738129718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности рф, николай патрушев, в мире
Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата
09:58 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

Секретарь Совбеза России заявил, что изменение климата может спровоцировать глобальный кризис

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Изменение климата может перекроить политическую карту мира и спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.
Как отмечают ученые, скорость изменения климата связана с антропогенными выбросами парниковых газов. Задача человечества - снизить объемы выбросов и "затормозить" изменение климата. Повышение температуры приведет к усилению засух и наводнений, изменению мест обитания человека и животных, увеличению числа экстремальных погодных явлений. Кроме того, прогнозируется появления большого количества климатических беженцев из стран, где будет остро ощущаться дефицит воды, а также затопленных в связи с подъемом уровня океана.
Женщина с ребенком у глобуса в парке в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00
"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества
 
Совет Безопасности РФНиколай ПатрушевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Лента новостейМолния