Власти Татарстана рассказали о турецких инвестициях в регионе
18:29 24.06.2021 (обновлено: 18:41 24.06.2021)
Власти Татарстана рассказали, что четверть турецких инвестиций в РФ приходится на республику
КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Предприниматели Турции проявляют интерес к Татарстану, на республику приходится четверть турецких инвестиций в РФ, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на председателя турецкого парламента Мустафу Шентопа.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг продолжает рабочий визит в Турцию. В рамках поездки в Анкаре он встретился с рядом министров турецкого правительства, руководителями крупнейших компаний, представителями деловых кругов.
"Мы наблюдаем у наших предпринимателей увеличение интересна к Татарстану. Так, четвертая часть наших инвестиций в Россию приходится именно на вашу республику", - цитирует слова Шентопа на встрече с Миннихановым пресс-служба.
Председатель парламента Турции отметил, что пандемия коронавируса ограничила контакты, но турецкая сторона всегда прилагает большие усилия для укрепления отношений, в частности, с Татарстаном. Минниханов отметил, что Татарстан дорожит отношениями с Турцией как одним из ключевых партнеров: турецкие компании инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, в Татарстане успешно работают 10 турецких заводов.
В ходе встречи с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком стороны отметили, что способны взаимно увеличить объемы инвестиций в экономики друг друга. В частности, большой потенциал сотрудничества существует в IT-сфере, нефтехимии и автомобилестроении.
Минниханов во время встречи с министром торговли Турции Мехметом Мушем напомнил, что ряд татарстанских компаний, представляющих нефтехимический и автомобилестроительный секторы, изучают возможность реализации инвестиционных проектов в Турции. Министр, в частности, заявил о намерении поддержать проект "Татнефти", отметив потребность страны в нефтехимической продукции.
Вопросы двустороннего сотрудничества также обсуждались в ходе круглого стола с представителями деловых кругов Турции. Минниханов отметил, что республика входит в число регионов-лидеров РФ по основным макроэкономическим показателям, является крупнейшим производителем и экспортером синтетического каучука, в регионе развиты производство самолетов и вертолетов, двигателей, грузовых автомобилей, судов, газоперекачивающих станций, компрессоров, автомобильных шин и другой продукции. "Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, использовал нашу республику как площадку для выхода на российский и евразийский рынки", - сказал глава республики.