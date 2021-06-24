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Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю
Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю - РИА Новости, 24.06.2021
Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:39
2021-06-24T17:52
владимир круглый
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с COVID в России может улучшиться к октябрю.Он отметил, что сейчас в регионах разная ситуация и по нарастанию количества заболевших, и по увеличению числа привившихся. "В этих обстоятельствах встают вопросы об организации прививочной кампании, в которой особую ответственность несут региональные системы здравоохранения", - сказал сенатор.По словам Круглого, регионы должны учитывать логистику, доставку и хранение вакцин. "По заявлению Минпромторга, по крайней мере, вакцины "Спутник V" у нас достаточно", - отметил законодатель.Он напомнил, что бесплатная вакцинация в РФ была объявлена с конца января и, "к сожалению, эти месяцы мы потеряли". Вместе с тем, у людей растет страх перед нарастающим количеством заболевших коронавирусной инфекцией в последнее время и появляется понимание, что вакцинироваться необходимо, все это сказывается на темпах иммунизации, заключил законодатель.
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владимир круглый, валентина матвиенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю
17:39 24.06.2021 (обновлено: 17:52 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУ павильона "Здоровая Москва" в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заслуженный врач Круглый допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с COVID в России может улучшиться к октябрю.

"С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю", - сказал Круглый.

Он отметил, что сейчас в регионах разная ситуация и по нарастанию количества заболевших, и по увеличению числа привившихся. "В этих обстоятельствах встают вопросы об организации прививочной кампании, в которой особую ответственность несут региональные системы здравоохранения", - сказал сенатор.
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По словам Круглого, регионы должны учитывать логистику, доставку и хранение вакцин. "По заявлению Минпромторга, по крайней мере, вакцины "Спутник V" у нас достаточно", - отметил законодатель.
Он напомнил, что бесплатная вакцинация в РФ была объявлена с конца января и, "к сожалению, эти месяцы мы потеряли". Вместе с тем, у людей растет страх перед нарастающим количеством заболевших коронавирусной инфекцией в последнее время и появляется понимание, что вакцинироваться необходимо, все это сказывается на темпах иммунизации, заключил законодатель.
 
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