https://ria.ru/20210624/immunitet-1738476468.html

Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю

Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю - РИА Новости, 24.06.2021

Врач допустил появление коллективного иммунитета в России к сентябрю

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:52

владимир круглый

валентина матвиенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с COVID в России может улучшиться к октябрю.Он отметил, что сейчас в регионах разная ситуация и по нарастанию количества заболевших, и по увеличению числа привившихся. "В этих обстоятельствах встают вопросы об организации прививочной кампании, в которой особую ответственность несут региональные системы здравоохранения", - сказал сенатор.По словам Круглого, регионы должны учитывать логистику, доставку и хранение вакцин. "По заявлению Минпромторга, по крайней мере, вакцины "Спутник V" у нас достаточно", - отметил законодатель.Он напомнил, что бесплатная вакцинация в РФ была объявлена с конца января и, "к сожалению, эти месяцы мы потеряли". Вместе с тем, у людей растет страх перед нарастающим количеством заболевших коронавирусной инфекцией в последнее время и появляется понимание, что вакцинироваться необходимо, все это сказывается на темпах иммунизации, заключил законодатель.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738430153.html

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владимир круглый, валентина матвиенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество