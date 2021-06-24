https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html

Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселеву и коллектив редакции с 80-леним юбилеем, отметив, что... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:58

2021-06-24T12:58

2021-06-24T15:29

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

совинформбюро

татьяна голикова

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселеву и коллектив редакции с 80-леним юбилеем, отметив, что агентство уже 80 лет является источником точной, объективной информации."Главной задачей журналистики во все времена было информировать и развлекать аудиторию, однако у качественной журналистики всегда была еще одна, важнейшая из задач, – просвещать. Агентство "Россия сегодня" вот уже 80 лет является не только источником точной, оперативной и объективной информации, но также источником знаний для широких слоев населения", - говорится в поздравлении.Вице-премьера отметила, что "Россия сегодня" имеет богатую историю, которую ведет от легендарного Совинформбюро, основанного 24 июня 1941 года, спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. По ее словам, "движимая славными традициями своих предков, все эти годы "Россия сегодня" лишь укрепляла свой авторитет, меняясь согласно требованиям времени".Результатом восьмидесяти лет кропотливой работы сплоченной команды талантливых журналистов и преданных делу профессионалов стало вхождение медиагруппы в число крупнейших мировых СМИ, отметила вице-премьер."От всей души поздравляю коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием! Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, покорения новых творческих высот и достижения самых амбициозных целей. С юбилеем!" - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, татьяна голикова, риа новости, общество