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https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html
Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселеву и коллектив редакции с 80-леним юбилеем, отметив, что... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:58
2021-06-24T15:29
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
совинформбюро
татьяна голикова
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселеву и коллектив редакции с 80-леним юбилеем, отметив, что агентство уже 80 лет является источником точной, объективной информации."Главной задачей журналистики во все времена было информировать и развлекать аудиторию, однако у качественной журналистики всегда была еще одна, важнейшая из задач, – просвещать. Агентство "Россия сегодня" вот уже 80 лет является не только источником точной, оперативной и объективной информации, но также источником знаний для широких слоев населения", - говорится в поздравлении.Вице-премьера отметила, что "Россия сегодня" имеет богатую историю, которую ведет от легендарного Совинформбюро, основанного 24 июня 1941 года, спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. По ее словам, "движимая славными традициями своих предков, все эти годы "Россия сегодня" лишь укрепляла свой авторитет, меняясь согласно требованиям времени".Результатом восьмидесяти лет кропотливой работы сплоченной команды талантливых журналистов и преданных делу профессионалов стало вхождение медиагруппы в число крупнейших мировых СМИ, отметила вице-премьер."От всей души поздравляю коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием! Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, покорения новых творческих высот и достижения самых амбициозных целей. С юбилеем!" - добавляется в поздравлении.
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, татьяна голикова, риа новости, общество
Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:58 24.06.2021 (обновлено: 15:29 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Голикова отметила, что МИА "Россия сегодня" является источником точной, объективной информации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселеву и коллектив редакции с 80-леним юбилеем, отметив, что агентство уже 80 лет является источником точной, объективной информации.
"Главной задачей журналистики во все времена было информировать и развлекать аудиторию, однако у качественной журналистики всегда была еще одна, важнейшая из задач, – просвещать. Агентство "Россия сегодня" вот уже 80 лет является не только источником точной, оперативной и объективной информации, но также источником знаний для широких слоев населения", - говорится в поздравлении.
Вице-премьера отметила, что "Россия сегодня" имеет богатую историю, которую ведет от легендарного Совинформбюро, основанного 24 июня 1941 года, спустя два дня после начала Великой Отечественной войны. По ее словам, "движимая славными традициями своих предков, все эти годы "Россия сегодня" лишь укрепляла свой авторитет, меняясь согласно требованиям времени".
Результатом восьмидесяти лет кропотливой работы сплоченной команды талантливых журналистов и преданных делу профессионалов стало вхождение медиагруппы в число крупнейших мировых СМИ, отметила вице-премьер.
"От всей души поздравляю коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием! Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, покорения новых творческих высот и достижения самых амбициозных целей. С юбилеем!" - добавляется в поздравлении.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:52
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"СовинформбюроТатьяна ГоликоваРИА НовостиОбщество
 
 
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