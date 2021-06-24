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Более 40% жителей Германии выступили за запуск "Северного потока — 2"
Более 40% жителей Германии выступили за запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.06.2021
Более 40% жителей Германии выступили за запуск "Северного потока — 2"
Более 40% граждан ФРГ выступают за ввод газопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию, 38% призывают предварительно договориться по этому вопросу с США,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:11
2021-06-24T14:11
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
хайко маас
евросоюз
сергей рябков
германия
в мире
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Более 40% граждан ФРГ выступают за ввод газопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию, 38% призывают предварительно договориться по этому вопросу с США, свидетельствуют данные соцопроса, представленного в четверг фондом Кёрбера в Берлине.Опрос был проведен по заказу фонда институтов Kantar Public с 19 по 25 мая, в нем приняли участие 1031 совершеннолетних граждан ФРГ.Согласно опросу, большинство немцев выступают за завершение проекта газопровода "Северный поток 2", 44% - за его ввод в эксплуатацию после завершения строительства, несмотря на возможные санкции США. Еще 38% предлагают предварительно достичь компромисса с США по проекту. Только каждый десятый (13%) выступает за полную остановку проекта. Уровень одобрения проекта значительно выше в восточной Германии (59%), чем на западе (39%).Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210623/germaniya-1738234821.html
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, хайко маас, евросоюз, сергей рябков, германия, в мире
Более 40% жителей Германии выступили за запуск "Северного потока — 2"
14:11 24.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Более 40 процентов жителей Германии выступили ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Более 40% граждан ФРГ выступают за ввод газопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию, 38% призывают предварительно договориться по этому вопросу с США, свидетельствуют данные соцопроса, представленного в четверг фондом Кёрбера в Берлине.
Опрос был проведен по заказу фонда институтов Kantar Public с 19 по 25 мая, в нем приняли участие 1031 совершеннолетних граждан ФРГ.
Согласно опросу, большинство немцев выступают за завершение проекта газопровода "Северный поток 2", 44% - за его ввод в эксплуатацию после завершения строительства, несмотря на возможные санкции США. Еще 38% предлагают предварительно достичь компромисса с США по проекту. Только каждый десятый (13%) выступает за полную остановку проекта. Уровень одобрения проекта значительно выше в восточной Германии (59%), чем на западе (39%).
Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
РоссияСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореХайко МаасЕвросоюзСергей РябковГерманияВ мире
 
 
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