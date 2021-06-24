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Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой
Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой - РИА Новости, 24.06.2021
Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой
28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ.
2021-06-24T13:29
2021-06-24T13:29
анонсы
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Задать вопрос В рамках мероприятия речь пойдет о самых значимых законопроектах, разработанных Ириной Яровой, принятых парламентом и подписанных Президентом РФ, которые касаются здоровья и безопасности детей, защиты интересов семей, финансовой безопасности граждан, защиты исторической памяти, и, конечно, отстаивания интересов Камчатского края на федеральном уровне. Также будут освещены вопросы безопасности детей, работа Совета законодателей в VII созыве и законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в Государственную Думу РФ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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анонсы

Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой

13:29 24.06.2021
 
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28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ.
Задать вопрос
В рамках мероприятия речь пойдет о самых значимых законопроектах, разработанных Ириной Яровой, принятых парламентом и подписанных Президентом РФ, которые касаются здоровья и безопасности детей, защиты интересов семей, финансовой безопасности граждан, защиты исторической памяти, и, конечно, отстаивания интересов Камчатского края на федеральном уровне. Также будут освещены вопросы безопасности детей, работа Совета законодателей в VII созыве и законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в Государственную Думу РФ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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