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Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой

Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой - РИА Новости, 24.06.2021

Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой

28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ.

2021-06-24T13:29

2021-06-24T13:29

2021-06-24T13:29

анонсы

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Задать вопрос В рамках мероприятия речь пойдет о самых значимых законопроектах, разработанных Ириной Яровой, принятых парламентом и подписанных Президентом РФ, которые касаются здоровья и безопасности детей, защиты интересов семей, финансовой безопасности граждан, защиты исторической памяти, и, конечно, отстаивания интересов Камчатского края на федеральном уровне. Также будут освещены вопросы безопасности детей, работа Совета законодателей в VII созыве и законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в Государственную Думу РФ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы