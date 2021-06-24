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Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в Германии
Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в Германии - РИА Новости, 24.06.2021
Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в Германии
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:38
2021-06-24T11:38
2021-06-24T11:38
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, говорится в сообщении компании."На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с разделами 4b, 10 и далее Закона об энергетической промышленности Германии (EnWG)", - сообщила компания.При этом Nord Stream 2 AG оговорилась, что продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.Nord Stream 2 AG ранее обжаловала в немецких судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении (дерогации) "Северного потока — 2" от положений Газовой директивы, производство по делу сейчас ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Также был подан иск об отмене поправок Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Cуде справедливости). Кроме того продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика
Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в Германии
Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на сертификацию как независимого оператора ГТС
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG
, оператор газопровода "Северный поток — 2
", по запросу регулятора в Германии
подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, говорится в сообщении компании.
"На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с разделами 4b, 10 и далее Закона об энергетической промышленности Германии (EnWG)", - сообщила компания.
При этом Nord Stream 2 AG оговорилась, что продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.
"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", - подчеркнул оператор.
Nord Stream 2 AG ранее обжаловала в немецких судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении (дерогации) "Северного потока — 2" от положений Газовой директивы, производство по делу сейчас ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Также был подан иск об отмене поправок Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Cуде справедливости). Кроме того продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.
Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.