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Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным
Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным - РИА Новости, 24.06.2021
Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным
Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:39
2021-06-24T17:39
2021-06-24T17:39
шахматы
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snoop dogg (calvin broadus, jr.)
максим галкин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. Речь о знаменитом отрывке из передачи "Лучше всех!" на Первом канале о талантливых детях, которую ведет известный юморист. Несколько лет назад гостем программы стал шахматист Михаил Осипов (на момент съемки мальчику было три года), который сыграл партию с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Увы, ребенок проиграл, из-за чего сильно расстроился и заплакал. Позже пользователи с чувством юмора наложили на часть ролика мрачную музыку из игры Dark Souls, представив Карпова настоящим злодеем или, как его еще называли в Сети, — "финальным боссом в шахматах". За сутки видео набрало более 2,7 миллионов просмотров и множество комментариев от американских подписчиков звезды со смеющимися эмодзи и словами: "Как же это смешно".
https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html
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шахматы, стиль жизни, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.), максим галкин