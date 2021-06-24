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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/galkin-1738471721.html
Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным
Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным - РИА Новости, 24.06.2021
Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным
Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:39
2021-06-24T17:39
шахматы
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новости культуры
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
максим галкин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. Речь о знаменитом отрывке из передачи "Лучше всех!" на Первом канале о талантливых детях, которую ведет известный юморист. Несколько лет назад гостем программы стал шахматист Михаил Осипов (на момент съемки мальчику было три года), который сыграл партию с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Увы, ребенок проиграл, из-за чего сильно расстроился и заплакал. Позже пользователи с чувством юмора наложили на часть ролика мрачную музыку из игры Dark Souls, представив Карпова настоящим злодеем или, как его еще называли в Сети, — "финальным боссом в шахматах". За сутки видео набрало более 2,7 миллионов просмотров и множество комментариев от американских подписчиков звезды со смеющимися эмодзи и словами: "Как же это смешно".
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шахматы, стиль жизни, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.), максим галкин

Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным

17:39 24.06.2021
 
© AP Photo / Chris PizzelloСнуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния
Снуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным.
Речь о знаменитом отрывке из передачи "Лучше всех!" на Первом канале о талантливых детях, которую ведет известный юморист. Несколько лет назад гостем программы стал шахматист Михаил Осипов (на момент съемки мальчику было три года), который сыграл партию с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Увы, ребенок проиграл, из-за чего сильно расстроился и заплакал.
Позже пользователи с чувством юмора наложили на часть ролика мрачную музыку из игры Dark Souls, представив Карпова настоящим злодеем или, как его еще называли в Сети, — "финальным боссом в шахматах".
"Все чувствуют себя гангстерами, пока в игру не входит Анатолий Карпов", — говорится в подписи к ролику на странице американского рэпера.
За сутки видео набрало более 2,7 миллионов просмотров и множество комментариев от американских подписчиков звезды со смеющимися эмодзи и словами: "Как же это смешно".
Кадр из клипа Till Lindemann Ich hasse Kinder
2 июня, 16:35Культура
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КультураШахматыСтиль жизниНовости культурыSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)Максим Галкин
 
 
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