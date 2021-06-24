https://ria.ru/20210624/galkin-1738471721.html

Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным

Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным - РИА Новости, 24.06.2021

Снуп Догг разместил в своем Instagram мем с Максимом Галкиным

Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:39

2021-06-24T17:39

шахматы

культура

стиль жизни

новости культуры

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

максим галкин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус — младший) опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным. Речь о знаменитом отрывке из передачи "Лучше всех!" на Первом канале о талантливых детях, которую ведет известный юморист. Несколько лет назад гостем программы стал шахматист Михаил Осипов (на момент съемки мальчику было три года), который сыграл партию с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Увы, ребенок проиграл, из-за чего сильно расстроился и заплакал. Позже пользователи с чувством юмора наложили на часть ролика мрачную музыку из игры Dark Souls, представив Карпова настоящим злодеем или, как его еще называли в Сети, — "финальным боссом в шахматах". За сутки видео набрало более 2,7 миллионов просмотров и множество комментариев от американских подписчиков звезды со смеющимися эмодзи и словами: "Как же это смешно".

https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шахматы, стиль жизни, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.), максим галкин