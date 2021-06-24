https://ria.ru/20210624/evropa-1738500336.html

В Европе заявили, что наступило нужное время для диалога с Россией

В Европе заявили, что наступило нужное время для диалога с Россией - РИА Новости, 24.06.2021

В Европе заявили, что наступило нужное время для диалога с Россией

Возобновление диалога между Евросоюзом и Россией назрело на фоне усиления Китая, заявили РИА Новости два европейских парламентария. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:03

2021-06-24T20:03

2021-06-24T20:03

россия

европарламент

евросоюз

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Возобновление диалога между Евросоюзом и Россией назрело на фоне усиления Китая, заявили РИА Новости два европейских парламентария.Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе будут обсуждать предложение Германии и Франции о саммите ЕС-Россия, сообщил в четверг перед началом встречи в верхах глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю. РФ неоднократно говорила, что открыта к сотрудничеству с ЕС на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон."Европейскому союзу никогда не следовало обрывать связи с Россией. Диалог всегда будет лучше, чем любая форма противостояния... Очевидно, сейчас наступило нужное время (для возобновления диалога с Россией - ред.), особенно учитывая то, что Россия все больше разворачивается к Китаю, а геополитическая роль последнего все возрастает. Европа не должна остаться в стороне", - заявил депутат Европарламента от объединения "Идентичность и демократия" Том Вадендрише.По его мнению, ЕС "даст зеленый свет" возобновлению дипломатических контактов с Россией именно на фоне усиления Китая, особенно в сфере экономики. "Мы (ЕС - ред.) являемся экономическим партнером России и должны заботиться об экономических интересах ЕС, которым угрожает Китай. Он уже действует повсюду в Европе - от Венгрии до Черногории", - заметил парламентарий. Если ЕС и Россия начнут вести диалог, то его идеальным результатом было бы "прекращение взаимных санкций, которые уже слишком долго отравляют атмосферу", считает Вадендрише.Представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель также отметил, что сейчас настало время для нового этапа в отношениях ЕС и России, однако усомнился, что у ЕС есть "настоящее желание" возобновлять диалог."Возможно, Еврокомиссия, Германия и Франция рассматривают этот вопрос как необходимый просто потому, что (президент США) Джо Байден пригласил (президента России) Владимира Путина на саммит в Женеву. Европейцы считают, что теперь вынуждены как-нибудь отреагировать на это", - рассказал Хампель.Он подчеркнул, что и ЕС, и США рассматривают Китай как вызов, "новую сверхдержаву". "Европа заинтересована в диалоге с Китаем, и, конечно, в диалоге с Россией по геополитическим вопросам, в том числе по усилению Китая. Европа так же, как и США, заинтересована в нормализации отношений с РФ", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20210322/putin-1602344762.html

https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html

https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html

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россия, европарламент, евросоюз, китай, в мире