В Европе заявили, что наступило нужное время для диалога с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
В ЕП заявили, что возобновление диалога между ЕС и Россией назрело на фоне усиления Китая
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Возобновление диалога между Евросоюзом и Россией назрело на фоне усиления Китая, заявили РИА Новости два европейских парламентария.
Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе будут обсуждать предложение Германии и Франции о саммите ЕС-Россия, сообщил в четверг перед началом встречи в верхах глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю. РФ неоднократно говорила, что открыта к сотрудничеству с ЕС на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон.
"Европейскому союзу никогда не следовало обрывать связи с Россией. Диалог всегда будет лучше, чем любая форма противостояния... Очевидно, сейчас наступило нужное время (для возобновления диалога с Россией - ред.), особенно учитывая то, что Россия все больше разворачивается к Китаю, а геополитическая роль последнего все возрастает. Европа не должна остаться в стороне", - заявил депутат Европарламента от объединения "Идентичность и демократия" Том Вадендрише.
По его мнению, ЕС "даст зеленый свет" возобновлению дипломатических контактов с Россией именно на фоне усиления Китая, особенно в сфере экономики. "Мы (ЕС - ред.) являемся экономическим партнером России и должны заботиться об экономических интересах ЕС, которым угрожает Китай. Он уже действует повсюду в Европе - от Венгрии до Черногории", - заметил парламентарий. Если ЕС и Россия начнут вести диалог, то его идеальным результатом было бы "прекращение взаимных санкций, которые уже слишком долго отравляют атмосферу", считает Вадендрише.
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Представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель также отметил, что сейчас настало время для нового этапа в отношениях ЕС и России, однако усомнился, что у ЕС есть "настоящее желание" возобновлять диалог.
"Возможно, Еврокомиссия, Германия и Франция рассматривают этот вопрос как необходимый просто потому, что (президент США) Джо Байден пригласил (президента России) Владимира Путина на саммит в Женеву. Европейцы считают, что теперь вынуждены как-нибудь отреагировать на это", - рассказал Хампель.
Он подчеркнул, что и ЕС, и США рассматривают Китай как вызов, "новую сверхдержаву". "Европа заинтересована в диалоге с Китаем, и, конечно, в диалоге с Россией по геополитическим вопросам, в том числе по усилению Китая. Европа так же, как и США, заинтересована в нормализации отношений с РФ", - констатировал парламентарий.